"No hay casos reportados en Europa. Sin embargo, el riesgo no es nulo, y debemos estar preparados" advierten expertos

Así se blinda Asia contra el virus Nipah con medidas que recuerdan al covid

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) afirma que el riesgo actual de infección por virus Nipah en España es "muy bajo", según evaluaciones del Ministerio de Sanidad español y fuentes europeas como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), pero "no es nulo".

"No hay casos importados ni autóctonos reportados en Europa, incluido nuestro país. Sin embargo, el riesgo no es nulo, y debemos estar preparados, tanto para ésta como para otras infecciones emergentes en las que los movimientos humanos derivados de la expansión de la globalización, con sus ventajas e inconvenientes, conllevan potencialmente una más fácil y rápida circulación de determinados agentes patógenos", señalan en un comunicado.

De este modo, reaccionan a las informaciones publicadas recientemente en medios de comunicación sobre la aparición de un brote infeccioso en la India y Nepal por el virus Nipah, en el Estado de Bengala Occidental, cerca de Calcuta, que se relacionaba con una futura pandemia.

Recuerda que los centros que cuentan con unidades de Medicina Preventiva y de Salud Pública bien integrados, con capacidad de vigilancia epidemiológica activa, formación continuada y participación en la toma de decisiones, detectan antes los riesgos y limitan de forma significativa la magnitud de los brotes.

¿Qué se sabe hasta ahora del virus?

El virus Nipah es uno de los patógenos zoonóticos más preocupantes en la actualidad según la Organización Mundial de la Salud. Destaca por su alta letalidad, (40-75%), y por no disponer de vacunas aprobadas ni de tratamientos antivirales específicos. Si bien su reservorio principal son los murciélagos frugíveros, además de la transmisión de éstos a humanos, puede producirse contagio desde otros animales infectados o de persona a persona (gotículas respiratorias, contacto cercano con fluidos corporales), mecanismo muy relevante en brotes recientes, especialmente en entornos hospitalarios o familiares.

Hasta el 26 de enero, se han registrado al menos 5 casos positivos por virus Nipah con el foco inicial en un hospital privado en Barasat, en las cercanías de Calcuta. Los primeros dos casos fueron dos enfermeros, un hombre y una mujer, que trabajaban en el centro, afectando posteriormente a otros tres trabajadores sanitarios, lo que supone probable transmisión nosocomial (hospitalaria, de persona a persona).

Según la información difundida, el brote ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de protección, aislamiento y control, con impacto directo tanto en los profesionales sanitarios como en la organización del centro. "Este tipo de situaciones, aunque generan una lógica alarma social, responden a mecanismos de transmisión y a factores de riesgo bien conocidos y descritos desde el punto de vista epidemiológico", señala la sociedad.

No obstante, afirma que "el brote parece contenido y limitado, no hay datos de momento de difusión comunitaria"; aunque la detección temprana en personal sanitario "es una señal de alerta" que se debe a una combinación de causas: detección tardía de los primeros casos, falta de vigilancia epidemiológica real, infravaloración inicial del riesgo biológico, presión asistencial elevada, interrupciones en los circuitos seguros o fallos en la aplicación homogénea de las medidas preventivas.

¿Cómo se transmite?

Se transmite a través de la contaminación de la fruta o agua por el murciélago que ha dejado sus fluidos, como saliva, heces u orina, y que consumen las personas, sobre todo en puestos callejeros, o los cerdos al dárselas como alimento, según la OMS.

El período de incubación (intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas) oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se han registrado períodos de incubación de hasta 45 días.

La infección por el virus de Nipah en cerdos y otros animales domésticos (caballos, cabras, ovejas, gatos y perros) es la principal vía de contagio para el hombre.

Los síntomas

Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta).

También pueden sufrir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda.

Algunas personas también pueden padecer neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda.

En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas, informa la OMS.

Diagnóstico y tratamiento

Los síntomas iniciales de la infección por el virus de Nipah son inespecíficos y esto puede dificultar el diagnóstico y crear problemas para detectar los brotes, implantar medidas eficaces y oportunas de control de la infección y emprender actividades de respuesta a los brotes.

Además, la precisión de los resultados de laboratorio puede verse afectada por la calidad, cantidad, tipo y momento de obtención de las muestras clínicas, así como por el tiempo necesario para enviar las muestras de los pacientes al laboratorio.

Según la OMS, no hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por el virus de Nipah, pese a que es prioritaria en el plan de investigación y desarrollo de esta organización, por lo que se recomienda un tratamiento de apoyo intensivo para las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

¿Cómo prevenir el contagio?

En ausencia de una vacuna, la única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es concienciando sobre los factores de riesgo y educando sobre las medidas que pueden tomar para reducir la exposición y los casos de infección por el virus de Nipah.

Por eso, es necesario reducir el acceso de los murciélagos a la savia de las palmeras datileras y a otros productos alimenticios fresco y lavar y pelar las frutas antes de consumir.

Se deben usar guantes y otra ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y durante su sacrificio. En la medida de lo posible, las personas deben evitar el contacto con animales infectados.

Y se debe evitar el contacto con personas contagiadas o usar equipos de protección e higiene de manos.

A pesar de estas recomendaciones, la OMS considera "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah.