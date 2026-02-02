Sanidad retira del mercado el cosmético Hello Sunday The One For Your Eyes SPF 50

La empresa Hello Sunday Ventures S.L. ya ha iniciado la retirada de todos los lotes del producto en los puntos de venta

La Aemps ha recomendado a quienes dispongan de alguna unidad del producto que no la utilice y que la devuelva

Compartir







La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este lunes del cese de comercialización, la retirada y la recuperación del cosmético Hello Sunday The One For Your eyes SPF 50 por haber detectado que tiene un menor factor de protección solar que el indicado.

En un comunicado, la Aemps ha explicado que estas medidas vienen motivadas por los últimos ensayos realizados por la empresa de este cosmético, en los que se ha obtenido un factor de protección solar inferior al indicado en el etiquetado, y ha subrayado que esto podría suponer un riesgo para la salud, aumentando el riesgo de sufrir quemaduras en caso de exposición solar prolongada.

PUEDE INTERESARTE Sanidad retira del mercado dos tipos de apósitos estériles para tratar heridas por riesgo de infección

La Aemps recomienda no utilizar el producto

La empresa Hello Sunday Ventures S.L. ya ha iniciado la retirada de todos los lotes del producto en los puntos de venta y la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La Aemps ha recomendado a quienes dispongan de alguna unidad del producto que no la utilice y que se dirija al establecimiento donde la adquirió para su devolución.

Por su parte, a los comercios les ha sugerido que revisen los productos que tienen a la venta y almacenados y les ha instado a retirar de la venta este producto y devolver las unidades de que dispongan