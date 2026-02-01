La organización ha destacado que el control de roedores no puede abordarse con actuaciones puntuales ni improvisadas

Un barrio de Elche se llena de ratas: los vecinos hasta les ponen nombre y les dan comida

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha advertido del repunte de ratas en varias ciudades españolas y han reclamado una estrategia "coordinada y profesional" para su control. "Si no se actúa de forma preventiva y continuada, el problema tiende a cronificarse y a hacerse mucho más difícil de controlar", ha advertido el directivo general de la organización, Manuel García Howlett.

Así se ha expresado después de que en las últimas semanas que haya alertado de la presencia de ratas en viviendas, calles, plazas y zonas céntricas en municipios como Mazarrón, Alicante, Málaga, Gijón o Zaragoza.

Los dos grandes desafíos para controlar el repunte de ratas

A juicio de ANECPLA, la gestión de ratas se enfrenta "a dos grandes desafíos": el desarrollo de resistencias biológicas frente a determinados rodenticidas anticoagulantes, tradicionalmente utilizados para su control; y las crecientes restricciones normativas europeas en el uso de estos productos, que limitan concentraciones, aplicaciones y contextos de empleo.

Ante este escenario, la organización ha destacado que el control de roedores no puede abordarse "con actuaciones puntuales ni improvisadas", sino que hay que apostar por una gestión integrada de plagas, basada en la prevención, la limpieza e higiene urbana, el control técnico profesional y la coordinación entre Administraciones Públicas, empresas especializadas y ciudadanía.

"Es imprescindible una estrategia global y sostenida en el tiempo, que combine vigilancia, mantenimiento de infraestructuras, educación ciudadana y la intervención de profesionales cualificados", ha subrayado García Howlett.

En este sentido, ANECPLA ha recordado que los servicios de gestión de plagas deben ser prestados exclusivamente por empresas registradas en el ROESB (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas), garantizando así la seguridad, la eficacia y el respeto al medio ambiente. Para el directivo general de la organización, contar con empresas especializadas y con criterios técnicos en la contratación pública es "clave" para obtener resultados eficaces y duraderos.

"La salud pública no puede depender únicamente del precio, sino de la calidad y la profesionalidad del servicio", ha concluido.