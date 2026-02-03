La AEMPS informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar distintos tipos de cáncer
El medicamento estará en situación de problema de suministro, previsiblemente, hasta abril de 2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de la existencia de problemas de suministro del medicamento Tronoxal 1.000 mg polvo para solución para perfusión, comercializado por Baxter S.L., un medicamento empleado en oncología para el tratamiento de distintos tipos de cáncer.
Se espera que la situación se normalice durante el mes de abril de 2026, si bien se está trabajando para adelantar la fecha indicada por el titular de la autorización de comercialización, han informado desde la AEMPS.
La empresa confirmó el cese de suministro del medicamento debido a una parada de la fabricación, que ya se ha reanudado. Sin embargo, dado que Baxter S.L. no informó previamente a la Agencia del problema, no ha sido posible adoptar medidas de mitigación y, en la actualidad, la compañía no dispone de stock.
La incidencia no solo afecta al mercado español, sino que también al resto de países europeos en los que Baxter comercializa el medicamento.
Medicamento utilizado para diferentes tipos de tumores
El medicamento Tronoxal contiene el principio activo ifosfamida, un agente alquilante análogo de las mostazas nitrogenadas. Se trata de un medicamento incluido en el listado de medicamentos estratégicos de la AEMPS y está indicado para el tratamiento, en monoterapia o en combinación con otros citotóxicos, radioterapia y/o cirugía, de pacientes con tumores germinales avanzados de testículo y de ovario, osteosarcoma, sarcoma de tejidos blandos, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma, y linfoma Hodgkin y no Hodgkin refractario o en recaída.
Como medida de mitigación, la AEMPS informa de que espera disponer de medicación extranjera a finales de esta semana. Las unidades podrán adquirirse a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE).
Hasta el restablecimiento normal del suministro, la Agencia, en contacto permanente con las sociedades científicas implicadas, recomienda la priorización de las unidades disponibles para las siguientes indicaciones:
- Sarcomas:
- Tratamiento inicial del sarcoma de Ewing localizado o metastásico
- Sarcomas de partes blandas no metastásicos en adultos:
- de alto grado, > 5 cm y localizados en tronco o extremidades;
- subtipos más sensibles (sinovial, lemiomiosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado, tumor maligno de vaina del nervio periférico, liposarcoma mixoide y mixofibrosarcoma);
- pacientes < 65 años.
- Sarcoma sinovial diseminado
- Sarcomas de partes blandas pediátricos:
- Rabdomiosarcoma: priorizar pacientes de alto riesgo, manteniendo el esquema IVADo siempre que sea posible.
- Tumores germinales: esquemas VIP/TIP de segunda línea en pacientes en recaída potencialmente curables