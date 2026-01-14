Silvia Asiain 14 ENE 2026 - 16:40h.

Para preparar los medicamentos se siguen las indicaciones de lo que se conoce como ficha de elaboración del fármaco

Los responsables de la muerte de dos pacientes con cáncer en Burgos podrían ser imputados por un delito de "homicidio imprudente o de lesiones imprudentes"

El Hospital de Burgos reconoció que un error humano provocó la muerte de dos pacientes oncológicos por un medicamento. Pero, ¿dónde estuvo el fallo? Tras recibir el escrito por parte de la Asociación Defensor del Paciente, la Fiscalía Provincial ha abierto diligencias y ya está investigando lo sucedido, según informa Maialen Larrinaga.

Por parte del hospital no ha trascendido más información ni tampoco ha ampliado el estado de los otros tres pacientes afectados. En uno de ellos, el error se produjo en la ficha de elaboración del fármaco y es por ello que desde el hospital ya han anunciado que reforzarán los protocolos de seguridad incorporando nuevas verificaciones en todo el proceso.

"Tiene que establecerse un sistema de trazabilidad", afirma Garbiñe Lizeaga

Para preparar los medicamentos en la farmacia hospitalaria se siguen las indicaciones de lo que se conoce como ficha de elaboración del fármaco. "Tiene que establecerse un sistema de trazabilidad de quién ha realizado las partes del proceso", explica Garbiñe Lizeaga, portavoz de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Los químicos oncológicos se manipulan con mucho cuidado y se preparan para cada paciente. "Una solución concentrada. Esto no se puede administrar directamente al paciente. Después pasaría a una bolsa de dilución donde se mezclaría con un suero compatible", señala José Ramón Moyano, jefe de departamento de Tecnología Farmacéutica US.

Insisten en que siempre se debe de supervisar los resultados

Un error numérico en la ficha hizo que los cinco pacientes del Hospital Universitario de Burgos recibieran una concentración del principio activo multiplicada por seis.

El hospital asume el fallo humano en el cálculo pero desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria insisten en que siempre se supervisa. "Incluso si son manuales, esos cálculos deben ser verificados por una segunda persona", resalta Lizeaga. En la mayor parte de la asistencia hospitalaria, estos cálculos ya están automatizados.