Los farmacéuticos advierten del peligro de los bulos sanitarios que están ganando terreno en las redes sociales

Cada año se estima que cerca de 1.500 personas fallecen por recurrir a pseudoterapias

Las redes sociales también se han convertido en un altavoz para supuestos expertos en medicamentos. Los expertos advierten que estos mensajes, sin ninguna base científica, pueden ser muy peligrosos para los usuarios'.

En los últimos meses, los mostradores de las farmacias se han convertido en algo más que un punto de dispensación de medicamentos. También son un espacio donde cada vez con mayor frecuencia se desmontan mitos y se corrigen consejos peligrosos que circulan por redes sociales. Desde la llamada 'orinoterapia' hasta teorías que niegan el origen vírico de la gripe o promueven abandonar tratamientos oncológicos, los profesionales sanitarios advierten del riesgo real que suponen estas prácticas.

La orinoterapia y la advertencia de los expertos

“¿Cuál es el secreto para tener ese hermoso pelo? Uso mi propia orina”, frases como esta, que se difunden en vídeos y publicaciones digitales, forman parte de la promoción de la denominada 'orinoterapia'. Sus defensores recomiendan beber la propia orina o aplicarla sobre la piel, argumentando que contiene urea y que, por tanto, tendría propiedades beneficiosas.

Sin embargo, los farmacéuticos se llevan las manos a la cabeza ante este tipo de afirmaciones. “Es cierto que la orina contiene urea, pero en una cantidad ínfima y, desde luego, no está pensada para el uso que se promueve en estos mensajes”, explica el farmacéutico Pablo García a 'Informativos Telecinco'. La urea utilizada en productos dermatológicos está formulada, purificada y en concentraciones específicas, algo que nada tiene que ver con el desecho orgánico que el cuerpo elimina.

Pero la orinoterapia no es el único fenómeno que preocupa. Otro de los bulos recurrentes sostiene que la gripe no es un virus, sino una supuesta “limpieza de toxinas” provocada por el campo electromagnético o la luz azul artificial. “Obviamente, la gripe está causada por un virus, y eso es algo que está ampliamente demostrado”, recuerdan los profesionales sanitarios. La enfermedad, insisten, tiene un origen infeccioso claro y conocido, y banalizarlo puede llevar a descuidar medidas de prevención y tratamiento.

La desinformación, el principal de los problemas

Gran parte del tiempo de algunos farmacéuticos se dedica ya a desarmar estos bulos. En muchos casos, detrás de estos mensajes hay intereses económicos o estrategias para ganar visibilidad en redes sociales.

El problema no es solo la desinformación, sino las consecuencias. Algunas de estas prácticas pueden resultar muy peligrosas. Hay quienes aseguran que el agua de mar alcaliniza el cuerpo y lo nutre hasta el punto de permitir abandonar tratamientos médicos. “El cáncer paró, ya no está. Ya no se hace la quimio”, llegan a afirmar algunos de estos usuarios que lanzan estos mensajes y bulos a través de las redes sociales.

Por eso, los especialistas advierten de que este tipo de decisiones basadas en pseudoterapias, pueden tener un desenlace trágico.

Las cifras respaldan la preocupación. Cada año se estima que cerca de 1.500 personas fallecen por recurrir a pseudoterapias en lugar de seguir tratamientos médicos con respaldo científico. A ello se suman mensajes en contra de medicamentos y recomendaciones que ponen en riesgo la salud de forma inmediata.

Ante este panorama, los profesionales sanitarios insisten en una idea clave: consultar con un profesional es la mejor receta para cuidar la salud. Frente a la avalancha de contenidos virales y testimonios sin base científica, la recomendación es que antes de iniciar cualquier práctica o abandonar un tratamiento, conviene buscar información contrastada y asesoramiento cualificado.