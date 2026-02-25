Calentar los tuppers o los platos precocinados pueden provocar enfermedades como la diabetes: "El calor potencia la liberación de los compuestos tóxicos"

El peligro de calentar platos en el microondas: el estudio que detalla cómo los microplásticos se filtran en la comida

Las bebidas energéticas se han puesto de moda entre los más jóvenes sin ser conscientes de los problemas que pueden causar en su salud. Por eso el Gobierno ha anunciado hoy que va a prohibir la venta de esos productos a menores de 16 años y las que tengan más cafeína tampoco podrán comprarlas los menores de 18 años. Este miércoles hemos conocido además otro estudio científico que alerta de los peligros de calentar malos recipientes de comida preparada, aunque ponga apto para microondas.

Corremos para todo en esta vida estresante. Los platos precocinados es una solución a la que muchas personas recurren. Los tuppers también son una manera de poder comer más rápido y en cualquier sitio: "Con tal de no hacer la comida". Por falta de tiempo mucha gente compra los platos preparados que cada vez son más habituales encontrar en los supermercados.

Un estudio de Greenpeace denuncian posibles consecuencias negativas del calentado de estos platos en microondas y en el horno. El propio calentado del envase del plástico puede ser muy perjudicial en la salud de las personas: "El calor potencia que todos estos compuestos tóxicos y los microplásticos se liberen y vayan entrando en contacto con la alimentación", Celia Ojeda.

Piden más estudios e investigación

"Sabemos que se han liberado cientos de miles de microplásticos que están ahora mismo en las albóndigas", afirma la experta. Lo relacionan con problemas de salud: "Diabetes tipo dos, problemas endocrinos, problemas en la fertilidad. Es necesario que tengamos un principio de precaución y que no nos pase mismo que nos pasó con el amianto o con el tabaco".

Desde Greenpeace piden más estudios e investigación sobre este problema que afecta a la mayoría de la población y que también sufre estrés de la advertencia de diferentes sustancias cada vez más presentes en los alimentos que consumimos día a día.