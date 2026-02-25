La defensa esgrime que no hubo penetración y que tenían pantallazos en los que ella consentía tener sexo con los cuatro

Tres menores de 14 y 15 años, detenidos por violar a otra menor en Valencia: difundieron las imágenes de la agresión

Compartir







Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años, unos hechos que ocurrieron el 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en un baño de un centro comercial, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

También participó otro menor de 13 años que, al ser inimputable, no ha sido detenido. Los agresores han reconocido que hubo sexo, pero que fue consentido frente a la versión de ella. A esta supuesta agresión sexual hay que añadir otro componente importante y gravísimo también, y es que grabaron lo ocurrido con el móvil y se enfrentan a un delito contra la intimidad y revelación de secreto.

Según declara la víctima de 13 años, en primero de la ESO, habría tenido relaciones consentidas solo con uno de ellos, pero en los baños de un centro comercial próximo al que se dirigieron entraron los otros tres y perpetraron la presunta agresión durante 40 minutos, algo a lo que ella se negó, además de que la grabaran.

Por su parte, la defensa esgrime que no hubo penetración y que tenían pantallazos en los que ella consentía tener sexo con los cuatro.

Como consecuencia y tras denunciarse los hechos, los agentes detuvieron a los tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual con penetración a menores de 16 años y un delito contra la intimidad y revelación de secretos.

PUEDE INTERESARTE Los menores de 16 años en España tiene al menos una red social a la que pueden llegar a dedicar más de 5 horas al día

“No quiero nada con vosotros” les dijo a los otros amigos mientras la forzaban y la grababan con los teléfonos móviles, recogen Las Provincias.

Días más tarde de la agresión, desde la dirección del instituto hablaron con la menor ya que el vídeo estaba circulando entre los alumnos del centro y accedió a contar lo sucedido. Inmediatamente activaron el protocolo ante casos de presunta agresión sexual. Las autoridades y expertos recomiendan para que no proliferen este tipo de actos, mucha formación en igualdad y sobre todo prevención con los más jóvenes.