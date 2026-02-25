Juan Tejón 25 FEB 2026 - 16:54h.

El exceso de azúcar y de cafeína son contraproducentes para el sueño de los más jóvenes, fundamental para su desarrollo

Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años: "Se han convertido en una amenaza para la salud"

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que pondrá un marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años. Bustinduy ha señalado que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Informa en el vídeo Ricard Martín.

Un equipo de Informativos Telecinco se ha sometido a una prueba de frecuencia cardíaca tras el consumo de este tipo de bebidas energéticas. "El mayor riesgo, sobre todo, es sobre el sistema cardiovascular. Podemos ver pues taquicardias, hipertensión arterial o arritmias", explica Carolina Imedio, pediatra del Centro Creciendo Madrid.

Su exceso de azúcar y de cafeína son contraproducentes para el sueño de los más jóvenes. "Necesitan dormir las horas necesarias para consolidar los conocimientos, para el equilibrio hormonal y para absolutamente todo", insiste por su parte Liliana González, neurofisióloga del Hospital Ramón y Cajal.

Bustinduy: "Es una evidencia científica que se han convertido en una amenaza para la salud"

Sin embargo, las bebidas energéticas están en el día a día de los menores. El Gobierno ahora quiere que solo las puedan consumir los mayores de 16 años. "Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud", decía el ministro Bustinduy.

Las que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros solo serán consumidas por adultos. El resultado de la prueba de frecuencia cardíaca tras haber consumido un reportero de Informativos Telecinco una bebida cardíaca es de 10 pulsaciones por minuto más que antes.