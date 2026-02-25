Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

Alberto Rosa 25 FEB 2026 - 19:16h.

Antonio Tejero Molina ha muerto a los 93 años de edad el día que el Gobierno ha desclasificado los documentos del golpe

Los documentos desclasificados del 23F | Los golpistas consideraban al rey Juan Carlos "un objetivo a batir y anular"

El exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido este jueves en Alzira (Valencia) a los 93 años de edad, según ha confirmado a Informativos Telecinco fuentes de la familia. En un comunicado, detalla que ha muerto "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia".

Conocido por su grito en el Congreso de los Diputados de "quieto todo el mundo", el teniente coronel Antonio Tejero protagonizó el famoso intento de golpe de Estado en 1981, recién echada andar la democracia.

El abogado de la familia de Tejero, Ipe Utrera-Molina, ha anunciado en X la muerte del ex guardia civil con una fotografía. "Ha muerto el Teniente Coronel D. Antonio Tejero Molina. Un hombre de honor, de una fe inquebrantable y un gran amor a España. Que Dios le dé la paz que los hombres le han negado", escribe el letrado.

Su estado de salud hizo saltar las alarmas hace unos meses

El pasado mes de octubre, la familia del teniente coronel emitió un comunicado en el que informaba sobre su estado de salud. En el documento familiar, difundido por su representación legal, el entorno del exguardia civil subrayó que Tejero estaba "rodeado de toda su familia", con un "poco de fiebre" y "consciente y sereno".

El texto lamentaba que algunos rotativos informaran sobre su deceso cuando no se produjo: "Nos vemos en la obligación de desmentir categóricamente la noticia falsa que ha sido difundida en diversos medios de comunicación y plataformas digitales sobre su supuesto fallecimiento".

Intentona previa

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el Rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México.

El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente coronel fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Desde que fue puesto en libertad sus señales de vida pública han sido escasas, aunque notorias. En 2006 publicó una carta al director del 'Melilla Hoy' asegurado que el Estatut catalán "mataría" a España; en 2012 denunció al entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, por "conspiración y proposición para la sedición"; y en 2023 denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traición a España" por negociar su investidura con independentistas catalanes y "asesinos de ETA".

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos. Fue recibido por los partidarios de Franco entre gritos de "Viva Tejero", "Arriba España" o "Gracias por todo, Antonio".

El día que se desclasifican los documentos del 23F

Su muerte se produce el día en el que el Gobierno ha desclasificado los documentos del 23F. En esos documentos desclasificados constan decenas de conversaciones intervenidas por la Guardia Civil como la de la mujer del golpista el 23-F y algunos días posteriores, que han sido desclasificadas 45 años después por el Ejecutivo, en las que Díez Pereira lamenta insistentemente que su marido ha sido "engañado".

"Qué 'desgraciao', tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira como lo han 'engañao'. Estaría el Ejército detrás, en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada. (...) Le han 'dejao' como una colilla. Por dios, si es indigno... Encima lo tachan de loco y de bandolero", se quejaba.