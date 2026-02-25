El Congreso acoge una nueva sesión de control que abordará la desclasificación del 23F, la denuncia por acoso al exDAO y la posible imputación de Carlos Mazón

La desclasificación del 23F: el Gobierno hará públicas 153 unidades documentales del intento de golpe militar de Tejero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelven a enfrentar en un nuevo cara a cara en la sesión de control del Congreso, con el trasfondo de la desclasificación de documentos del 23F, la posible imputación de Carlos Mazón y la denuncia por acoso al exDAO de la Policía Nacional.

Además, en la sesión también se abordarán las negociaciones entre PP y Vox para pactar los próximos gobiernos en Aragón y Extremadura tras las pasada elecciones autonómicas.

Desclasificación de documentos del 23F

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desclasifica "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981".

En el texto del acuerdo, adoptado ayer en el Consejo de Ministros, se recuerda que se han cumplido 45 años del intento de golpe de Estado con el que se pretendió desestabilizar el régimen inaugurado con la Constitución Española de 1978.

Carlos Mazón, a un paso de su imputación

Este será uno de los aspectos que saldrán a debate en la sesión de control al Gobierno, junto a otros como la posible imputación de Carlos Mazón después de que el martes la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja acordara en un auto elevar exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra el expresidente de la Generalitat al entender que existen indicios de delito.

Decreto subida de pensiones y del escudo social

Además, el Gobierno se enfrenta esta semana a un nuevo intento para sacar adelante los decretos de subida de pensiones y del escudo social en el Congreso, donde tendrá que contestar además a las críticas de la oposición tras la caída del DAO de la Policía Nacional por una querella por agresión sexual.