La desclasificación del 23F: el Gobierno hará públicas 153 unidades documentales del intento de golpe militar de Tejero

El Gobierno ha publicado ya en la página web de La Moncloa los documentos confidenciales sobre el golpe de estado protagonizado por el teniente general de la Guardia Civil Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981. La desclasificación, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite acceder por primera vez a materiales que han permanecido bajo secreto durante más de cuatro décadas.

Según ha confirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se trata de 153 unidades documentales procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Estos materiales incluyen transcripciones de conversaciones, informes internos y otros documentos administrativos generados en torno a la intentona golpista.

Por qué estaban clasificados

El Gobierno ha explicado que estos documentos permanecían bajo secreto debido a la normativa de secretos oficiales de 1968, heredada del franquismo, que mantuvo durante décadas la clasificación de materiales sensibles relacionados con la seguridad del Estado. La desclasificación se enmarca en la voluntad del Ejecutivo de “saldar una deuda histórica”, en palabras del presidente Pedro Sánchez.

Aunque el contenido íntegro se irá conociendo a lo largo del día, las fuentes oficiales adelantan que los documentos incluyen:

Transcripciones de conversaciones entre protagonistas del golpe.

Informes de seguimiento elaborados por mandos militares y policiales.

Materiales diplomáticos relacionados con la reacción internacional.

Documentación interna sobre la gestión de la crisis en los ministerios implicados.

No se incluye el sumario judicial, que permanece bajo custodia del Tribunal Supremo.

Las grandes incógnitas históricas del golpe del 23F: el Rey, Armada, Tejero y los servicios de información

El acceso a la extensa documentación ya disponible en la web de La Moncloa podría arrojar luz sobre varias cuestiones históricas que han generado debate público durante décadas y que se han centrado sobre todo en el papel del Rey en el golpe y la persona detrás de la 'autoridad militar competente' anunciada por Tejero en el Congreso de los Diputados.

En el caso de don Juan Carlos, la versión oficial siempre ha destacado su intervención para frenar el golpe, pero la falta de acceso a documentación completa alimentó durante años sospechas y teorías sobre su conocimiento previo o su relación con algunos mandos militares. La desclasificación permitirá comprobar qué comunicaciones y evaluaciones internas se registraron en las horas críticas del 23F.

También interesa conocer la implicación del general Alfonso Armada ya que los documentos podrían aportar detalles sobre sus contactos previos, su papel en la llamada “solución Armada” y las comunicaciones mantenidas con otros mandos militares.

En el caso del golpista Tejero, los informes del Ministerio del Interior y de Defensa podrían aclarar qué apoyos reales tenía el teniente Coronel de la Guardia Civil dentro de su cuerpo y en el resto de las Fuerzas Armadas, así como las comunicaciones previas al asalto al Congreso.

Finalmente, la voluminosa información, ahora disponible, podría aportar datos sobre la actuación de los servicios de información españoles y extranjeros. Para ello son fundamentales los documentos aportados por los ministerios de Exteriores y Defensa en los que podría haber informes de inteligencia previos al golpe, advertencias o análisis de servicios extranjeros y evaluaciones internas de inteligencia sobre la estabilidad política de España en en los meses previos al golpe de estado.

Los secretos que permanecen ocultos

El Gobierno, a través de la ministra de Innovación y Universidades, Diana Morant ha querido dejar claro que se han hecho públicos "todos los documentos que no arriesgan la seguridad nacional, es decir, todos los documentos que hay disponibles y que, tal y como dice la ley, permite la desclasificación solo a partir de los 45 años".