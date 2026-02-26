España se convierte en el primer país de la UE en financiar la PrEP inyectable frente al VIH

España en el primer país de Europa en incluir esta innovación terapéutica en la cartera de servicios de su sistema nacional de salud

Apretude está indicado para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha acordado la financiación pública de la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable frente al VIH, comercializada como Apretude (cabotegravir de acción prolongada), convirtiendo a España en el primer país de la Unión Europea en incluir esta innovación terapéutica en la cartera de servicios de su sistema nacional de salud.

La decisión adoptada en el seno del órgano competente en materia de financiación y fijación de precios de medicamentos garantiza su incorporación como prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), en condiciones de equidad y acceso universal.

Apretude está indicado para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual. Su administración intramuscular cada dos meses elimina la necesidad de una toma diaria, como ocurre con la PrEP oral, facilitando la adherencia en determinados perfiles de población.

Elevada eficacia en la prevención

Los ensayos clínicos internacionales han demostrado que el cabotegravir de acción prolongada ofrece una elevada eficacia en la prevención de la infección por VIH en comparación con la pauta oral diaria en contextos donde la adherencia puede verse comprometida.

La autorización para su comercialización fue concedida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), permitiendo su disponibilidad en los Estados miembros. Con esta decisión de financiación pública, España se sitúa a la vanguardia europea en la incorporación de innovaciones preventivas frente al VIH.

La medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de ONUSIDA, que instan a ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública.

Con esta incorporación, España consolida una estrategia integral frente al VIH basada en la prevención combinada, el diagnóstico precoz, el tratamiento antirretroviral y la lucha contra el estigma, avanzando de forma decidida hacia los objetivos internacionales de control y eliminación de la infección.