El médico José Manuel Felices ha presentado una técnica novedosa que evita la radiación y el dolor en las mamografías

La detección temprana del cáncer de mama es fundamental en la salud pública a nivel mundial. Es una técnica de herramienta de cribado, permitiendo identificar lesiones sospechosas incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos. Gracias a su implementación sistemática, se ha logrado reducir de forma significativa la mortalidad asociada a esta enfermedad.

No obstante, a pesar de sus beneficios, la mamografía tradicional presenta limitaciones conocidas, como la disminución de sensibilidad en mujeres con mamas densas. El doctor murciano José Manuel Felices Farias se pregunta como en tiempos de IA, “seguimos aplastando el pecho como si fuera una hamburguesa para hacerte una mamografía”.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, el médico del Hospital Rafael Méndez de Lorca habla de una alternativa. “Imagina tumbarte cómoda, boca abajo, en una camilla, meter el pecho en un agua tibia, esperar unos tres minutos tranquilamente y listo. Sin compresión, sin dolor y, por si fuera poco, sin radiación”.

Lo que propone Felices es una “tomografía computarizada por ultrasonido en tres dimensiones. En lugar de rayos X, utiliza un anillo de ultrasonido que abraza a la mama por completo y crea una imagen en tres dimensiones. Tú te tumbas ahí y la tecnología hace el trabajo”, explica el médico.

Muchas se preguntarán donde se pueden hacer esta novedosa mamografía. Tal y como explica el doctor, está en fase de validación en hospitales “muy punteros” como el Vall d’Hebron, en Barcelona. “No podemos dar un paso en falso con algo tan importante. Necesitamos garantizar que este método detecta el cáncer de mama igual o mejor que la mamografía”, explica.

Felices explica que la mamografía sigue siendo una herramienta imprescindible que salva millones de vidas. “Es importantísimo que no haya dolor para que todas las mujeres podáis ir a vuestras revisiones sin miedo ni molestias”. Por eso pide que nadie se las salte y señala que “ese futuro sin dolor está a la vuelta de la esquina”.