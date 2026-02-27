¿Por qué algunos cerebros no envejecen? La ciencia revela el secreto para una mente lúcida a los 80

Redacción Uppers 27 FEB 2026 - 10:00h.

Un nuevo estudio concluye que los cerebros de los 'superancianos' siguen creando y renovando neuronas en el hipocampo

Cómo las actividades creativas fortalecen tu cerebro y previenen el deterioro cognitivo

Seguro que conoces a algún octogenario que recuerda nombres, fechas, conversaciones y anécdotas de hace décadas que a ti se te han olvidado completamente. La ciencia denomina 'superancianos' a esas personas mayores de 80 años cuya memoria funciona igual o mejor que a los 50. Pero, ¿por qué algunos conservan su cerebro intacto cuando la mayoría empieza a notar ya los típicos olvidos?

La ciencia acaba de darnos una explicación profunda sobre esto, y la clave no está simplemente en 'tener buena memoria' sino en que sus cerebros siguen creando y renovando neuronas en una región clave llamada hipocampo, un proceso llamado neurogénesis que durante décadas fue controversial incluso entre neurocientíficos.

El trabajo, publicado en la revista Nature y que ha recibido amplia atención mediática, se basa en un análisis minucioso de casi 356.000 núcleos celulares extraídos de cerebros donados tras el fallecimiento de personas de distintos grupos: adultos jóvenes, mayores sanos, mayores con demencia temprana, con alzhéimer y los llamados 'superancianos'.

La gran revelación del estudio es que, en estos individuos de más de 80 años con memoria excepcional, el hipocampo —esa estructura profunda en el cerebro esencial para formar, consolidar y recuperar recuerdos— no solo mantiene vivos circuitos neuronales, sino que sigue produciendo nuevas neuronas a un ritmo muy superior al de otros adultos mayores, incluso hasta dos o dos veces y media más que en mayores cognitivamente típicos o en personas con alzhéimer.

Plasticidad cerebral

Este hallazgo confirmaría que la neurogénesis humana adulta, antaño negada por muchos, no solo ocurre sino que puede ser extraordinariamente activa en algunos cerebros longevos. Y aquí entra la plasticidad cerebral: la capacidad de ese órgano para reorganizarse, adaptarse y formar nuevas conexiones entre neuronas.

La neurogénesis sería una expresión concreta de esa plasticidad. Nuevas neuronas no significan solo más células, sino más potencial para integrar, comunicar y fortalecer redes que subyacen al aprendizaje y la memoria.

En palabras de la coautora del estudio Tamar Gefen, profesora de psiquiatría y neuropsicóloga implicada en el proyecto desde hace décadas, “esto es una prueba biológica de que sus cerebros son más plásticos y un verdadero descubrimiento”, subrayando que las neuronas jóvenes que encuentran en el hipocampo de estos individuos están “listas para activarse”, lo que se traduce en mayor capacidad para adaptarse y formar recuerdos.

Otra de las voces del estudio, la profesora Orly Lazarov, ha sido igualmente contundente en sus declaraciones: “Algo en sus cerebros les permite mantener una memoria superior. Creo que la neurogénesis del hipocampo es el ingrediente secreto, y los datos lo respaldan”.

El equipo investigador fue capaz de distinguir, usando técnicas avanzadas de secuenciación unicelular multiómica, diferentes etapas del proceso neurogénico -desde células madre neuronales hasta neuronas inmaduras que están en el umbral de integrarse funcionalmente- y encontró una firma molecular de resiliencia que distingue a los 'superancianos' del resto.

Del "si" al "cuánto"

Este estudio marca un punto de inflexión porque traslada la discusión de “si” existe neurogénesis en adultos a “cuánto” y “cómo” puede influir en mantener la cognición. Lo más estimulante de todo no es solo que un cerebro pueda seguir creando neuronas en la vejez, sino que esa capacidad está directamente vinculada a la calidad de la memoria y la flexibilidad cerebral, y que los investigadores pueden ya medirla, caracterizarla y empezar a entender sus fundamentos moleculares.

La investigación también descubrió algo interesante sobre las personas del grupo con alzhéimer. En realidad, tenían más células madre neurales que el resto de los adultos mayores, pero muchos menos neuroblastos y neuronas inmaduras. Una interpretación del hallazgo es que en estas personas la neurogénesis se interrumpe y las células madre se desactivan y no son capaces de progresar a la siguiente fase de desarrollo.

Reservas científicas

No todo el mundo está convencido con los hallazgos de la investigación. Por ejemplo, a Shawn Sorrells, profesor asociado de neurociencia en la Universidad de Pittsburgh que también ha investigado la neurogénesis, le preocupa que el estudio adolezca de algunos de los mismos defectos metodológicos y suposiciones que otras investigaciones y le gustaría que los resultados se validaran utilizando otras técnicas, según recoge 'The New York Times'.

Al final también existen numerosos estudios que aportan pruebas de que los adultos no tienen la misma capacidad de generar nuevas neuronas en el cerebro que bebés y niños, y los resultados suelen estar influidos por los métodos utilizados por los investigadores.