Cómo las actividades creativas fortalecen tu cerebro y previenen el deterioro cognitivo

Pintar, bailar o hacer música no solo estimulan la mente, sino que también reducen el estrés y fomentan la reserva cognitiva, esencial para un envejecimiento saludable

MadridDurante años, la conversación sobre “cuidar el cerebro” se centraba casi de manera exclusiva en dos ideas: hacer sudokus y caminar. Ahora el mapa es más amplio. La salud cerebral depende de un conjunto de factores como son el movimiento, sueño, audición, corazón, vínculos sociales o estado de ánimo y que la prevención del deterioro cognitivo no es un interruptor, sino una suma de hábitos. Por ello, las actividades creativas están dejando de verse como una simple manera de entretenimiento para pasar a ocupar un lugar interesante en la conversación sobre envejecimiento saludable.

Es importante resaltar que esto no significa que “pintar evite el Alzheimer”. La ciencia es más prudente. Lo que sí empieza a afirmarse, es que participar de manera regular en actividades mentalmente estimulantes, placenteras y a menudo sociales, se asocia con un mejor mantenimiento cognitivo y, en algunos estudios, con menor riesgo de demencia.

Lo que ya sabemos sobre prevención

La OMS publicó guías con recomendaciones basadas en evidencia para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia: actividad física, control de factores cardiovasculares, dejar de fumar, limitar alcohol, dieta saludable, manejo de depresión y, en ciertos casos, intervenciones de entrenamiento cognitivo. Existe un patrón: lo que protege al corazón suele proteger al cerebro.

En la misma línea, la Comisión de The Lancet subraya que una parte importante de los casos de demencia podría retrasarse o prevenirse actuando sobre factores modificables a lo largo de la vida: educación, hipertensión, audición, depresión, inactividad física, aislamiento social, diabetes, tabaquismo, contaminación del aire, entre otros. La creatividad aparece aquí no como un factor mágico, sino como una vía práctica para tocar varios de estos puntos a la vez: estimulación mental, vida social, reducción de estrés y a veces movimiento.

Para entender por qué una afición creativa puede ayudar, hay un concepto fundamental: la reserva cognitiva. Dos personas pueden tener el mismo grado de cambios cerebrales por edad o patología, pero una funciona mejor que la otra porque su cerebro ha desarrollado rutas, estrategias o redes más eficientes para compensar Esa reserva se asocia, entre otras cosa, a educación, ocupación, aprendizaje continuo y actividades mentalmente desafiantes.

Las actividades creativas, cuando suponen aprender algo nuevo, resolver problemas y mantener la atención como puede ser tocar un instrumento o mezclar colores, son el gimnasio ideal para esa reserva. No es hacer lo mismo siempre, hay que introducir novedad, reto y progresión.

¿Qué dice la evidencia sobre creatividad y riesgo de demencia?

La relación entre creatividad y riesgo de demencia es un campo de investigación que todavía se encuentra en desarrollo, pero con resultados cada vez más consistentes. Es esencial partir de una premisa clara: no existe evidencia científica que demuestre que una actividad creativa, por sí sola, pueda prevenir o evitar la demencia. No obstante, numerosos estudios observacionales y revisiones indican que la participación regular en actividades creativas y culturales se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo y una mejor evolución de las capacidades mentales con el paso del tiempo.

Uno de los trabajos más citados en este ámbito es el realizado con datos del English Longitudinal Study of Ageing, una gran cohorte poblacional que sigue a miles de adultos mayores durante años. Este estudio observó que las personas que visitaban museos de manera habitual presentaban una menor incidencia de demencia a lo largo de una década de seguimiento, incluso después de ajustar por variables como nivel educativo, situación socioeconómica o estado de salud previo. Los autores indican que la combinación de estimulación intelectual, disfrute emocional y contexto social podría explicar esta asociación.

Otros estudios han analizado el llamado “compromiso social”, el cual incluye actividades como asistir a conciertos, exposiciones, teatro o participar en talleres artísticos. Los resultados sugieren que este tipo de participación se relaciona con una mejor preservación de la memoria y de las funciones cognitivas globales, sobre todo cuando se mantiene de forma regular a lo largo del tiempo. Aunque estos estudios no prueban causalidad, refuerzan la idea de que el cerebro se beneficia de entornos ricos en estímulos culturales y creativos.

Más recientemente, investigaciones centradas en la participación activa en artes han encontrado asociaciones entre estas actividades y una menor velocidad de declive cognitivo, concretamente en dominios longitudinales que señalan beneficios potenciales cuando se practica de forma continuada, tanto a nivel individual como grupal.

Las revisiones sistemáticas más actuales coinciden en una conclusión prudente: las actividades creativas parecen actuar como un factor protector indirecto, dentro de un estilo de vida saludable, pero no pueden considerarse una intervención preventiva aislada. Su efecto positivo probablemente se deba a la suma de varios componentes más que a la creatividad en sí misma.

Los mecanismos: por qué lo creativo puede ser “neuroprotector”

Las actividades creativas pueden ser consideradas potencialmente “neuroprotectoras” porque activan varios procesos beneficiosos para el cerebro de forma simultánea. Aprender y practicar una disciplina artística estimula la acción, la memoria y la flexibilidad mental, contribuyendo a fortalecer la llamada reserva cognitiva, que ayuda al cerebro a compensar mejor los cambios asociados a la edad. A la misma vez, la creación artística favorece la reducción del estrés y la regulación emocional, factores relacionados con una mejor salud cerebral. Muchas actividades creativas incorporan además interacción social y, en ciertos casos, movimiento físico, dos elementos que la investigación ha identificado como protectores frente al deterioro cognitivo. En conjunto, la creatividad no actúa como un tratamiento médico, pero sí como un entorno enriquecido que favorece el mantenimiento de las funciones mentales y el bienestar a largo plazo.