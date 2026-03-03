¿Parecer joven significa estar sano?

Una apariencia juvenil no tiene por qué coincidir necesariamente con salud biológica

¿Por qué algunos cerebros no envejecen? La ciencia revela el secreto para una mente lúcida a los 80

La idea de que parecer joven equivale a estar sano es una intuición poderosa: piel tersa, energía y vitalidad nos hacen sentir que el organismo en su conjunto funciona de forma óptima. La industria de la belleza y el bienestar también nos ha vendido la idea durante décadas. Y tiene todo el sentido del mundo. Una apariencia juvenil suele ser un indicador secundario de un estilo de vida que beneficia a todo el cuerpo. Pero lo cierto es que no tiene por qué coincidir necesariamente con salud biológica.

Un rostro sin arrugas puede ocultar procesos metabólicos deteriorados, inflamación crónica o riesgo cardiovascular elevado. La juventud fenotípica (lo que se ve) y la salud biológica (lo que ocurre dentro) están correlacionadas, sí, pero distan de ser sinónimos absolutos. Y la ciencia está empezando a a trazar una línea divisoria clara.

Para el doctor Nir Barzilai, director del Instituto de Investigación sobre el Envejecimiento del Albert Einstein College of Medicine, el diagnóstico es tajante. "Que parezcas joven no significa que estés sano", asegura en una entrevista en 'El País'. El gerontólogo subraya que la apariencia externa puede ser una ilusión facilitada por la genética o procedimientos cosméticos, mientras que el envejecimiento real ocurre en el interior de nuestros órganos y sistemas. "Tu cuerpo va a envejecer igual, a pesar de las cremas o el bótox", agrega.

Barzilai centra sus estudios en centenarios para entender por qué algunos cuerpos resisten mejor el paso del tiempo. Su conclusión es que los mecanismos que regulan el envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad son complejos, con raíces genéticas y ambientales que solo en parte se reflejan en la superficie.

Más vida sana que simple juventud

En la misma línea, el genetista de Harvard David Sinclair propone que todos tenemos dos edades: la cronológica (la que marca el calendario) y la biológica (el estado real de nuestras células). Sinclair argumenta que es posible que alguien luzca joven en la superficie pero que su epigenética —el sistema que le dice a los genes cómo actuar— esté "desordenada", acelerando el riesgo de patologías internas sin avisar a través del espejo.

Otros expertos refuerzan esta teoría con enfoques metabólicos. Por ejemplo, el investigador Valter Longo, creador de la 'Dieta de la Longevidad', enfatiza que la salud real depende de la autofagia -el proceso por el cual las células eliminan su propia basura-. Este proceso regenera el sistema inmunológico desde dentro, algo que no siempre se traduce en una reducción de arrugas externas de forma inmediata.

Por su parte, el médico e investigador Luigi Fontana aporta otro ángulo clave: la nutrición y el ejercicio como pilares de una vida larga y sana, no simplemente “joven por fuera”. Para él, la juventud es un estado metabólico y molecular. Es decir, puedes tener una piel bronceada y firme, pero si tus arterias están rígidas, biológicamente eres viejo.

La evidencia científica

La literatura científica amplia y rigurosa también aporta evidencia consistente. El Estudio de Rotterdam, llevado a cabo por el Erasmus University Medical Center, analizó a miles de personas y descubrió que, aunque existe una ligera correlación entre verse joven y tener menos deterioro cognitivo, la apariencia no es un predictor infalible. El profesor Tamar Nijsten, líder del estudio, advierte que depender de la inspección visual para evaluar la salud es un error clínico común.

Otro estudio reciente liderado por la doctora Julie Ober Allen concluyó que invertir tiempo y dinero en verse más joven no se traduce necesariamente en una mejor salud física. De hecho, las personas que se esfuerzan demasiado por mantener una apariencia juvenil pueden experimentar un mayor estrés psicológico debido a la presión social, lo que impacta negativamente en su bienestar general.

Lucir un aspecto juvenil puede ser el reflejo de buenos hábitos, como dormir bien, hidratarse y protegerse del sol, pero no es una garantía de salud. La longevidad real se construye en el nivel celular, lejos de las cremas y el bótox. Como sugieren los expertos, el objetivo no debería ser 'parecer' joven, sino lograr que nuestra edad biológica sea lo más baja posible para vivir no solo más tiempo, sino con mayor calidad de vida.