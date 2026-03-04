La notificación de la alerta fue trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria

El producto afectado se trata del pack de 4 envases de 125 g cada uno de 'Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra' de la marca Alteza

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria, relativa a la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado en yogur con muesli.

La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Datos del producto afectado

El producto que se ha visto afectado por este fallo en su etiquetado, es el pack de 4 envases de 125 g cada uno de 'Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra' de la marca Alteza. Las fechas de caducidad datan del 10, 17 y 23 de febrero y el 4, 9,17, 24, y 30 de marzo.

El peso de cada unidad es de 500 gramos y se recomienda que su conservación sea refrigerada.

Distribución y retirada

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de los consumidores, este producto no supone ningún tipo de riesgo.