La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este lunes de la posible presencia de astillas de madera en lotes de queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra.

Los productos afectados

El 'Queso rallado gouda', de la marca Alteza, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos. Además, 'Queso rallado gouda', de la marca Albéniz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y peso por unidad de 1 kilogramo.

Junto a estos, está afectado por la alerta 'Queso rallado mozzarella y provolone', de la marca Froiz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos.

La distribución de estos productos

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.