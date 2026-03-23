Cómo ha conseguido Metallica que más de 40.000 personas se animen a donar sangre
El grupo 'Metallica' consigue que 40.000 personas donasen sangre en una campaña
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El grupo ‘Metallica’ ha utilizado su influencia y el amor que tienen sus fans hacia ellos para conseguir algo admirable. Miles de personas han participado en la campaña que hicieron junto a la Cruz Roja estadounidense para animar a las personas a donar sangre. Concretamente, han conseguido un total de 40.000 donaciones en todo el mundo durante el último año.
La iniciativa fue lanzada en abril de 2025 a través de ‘All Within My Hands’, la fundación de la banda. Ellos organizaron varios conciertos de la gira ‘M72 World Tour’ en Estados Unidos donde los fans podrían donar sangre a la vez que asistían al concierto. Este programa resultó ser un éxito por lo que se expandió a más países donde iba a parar su gira.
En Estados Unidos han registrado un total de 25.000 donaciones. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que de los participantes, el 16% donaba por primera vez y eran gente de entre 16 y 24 años. La Cruz Roja ha explicado que este compromiso es una tendencia al alza entre la gente más joven.
Cómo animaron a donar
Para hacer más atractiva la campaña, incluyeron una recompensa por donar, como las camisetas limitadas y la participación en un sorteo cuyo premio era una guitarra firmada por la banda. Todos los que donaron en sus conciertos entraban dentro del sorteo directamente y se les hacía entrega de una de estas camisetas de edición limitada, algo que sin duda, cualquier fan haría para conseguirlo.
Sin duda, los músicos han aprovechado al máximo el tirón que tienen entre miles y miles de personas y han sabido utilizar sus herramientas para convencerles de que, además de poder ayudar a otra gente donando sangre, podían conseguir productos directamente de la banda e incluso una guitarra.