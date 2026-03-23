Redacción Uppers 23 MAR 2026 - 23:10h.

El grupo 'Metallica' consigue que 40.000 personas donasen sangre en una campaña

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El grupo ‘Metallica’ ha utilizado su influencia y el amor que tienen sus fans hacia ellos para conseguir algo admirable. Miles de personas han participado en la campaña que hicieron junto a la Cruz Roja estadounidense para animar a las personas a donar sangre. Concretamente, han conseguido un total de 40.000 donaciones en todo el mundo durante el último año.

La iniciativa fue lanzada en abril de 2025 a través de ‘All Within My Hands’, la fundación de la banda. Ellos organizaron varios conciertos de la gira ‘M72 World Tour’ en Estados Unidos donde los fans podrían donar sangre a la vez que asistían al concierto. Este programa resultó ser un éxito por lo que se expandió a más países donde iba a parar su gira.

En Estados Unidos han registrado un total de 25.000 donaciones. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que de los participantes, el 16% donaba por primera vez y eran gente de entre 16 y 24 años. La Cruz Roja ha explicado que este compromiso es una tendencia al alza entre la gente más joven.

Cómo animaron a donar

Para hacer más atractiva la campaña, incluyeron una recompensa por donar, como las camisetas limitadas y la participación en un sorteo cuyo premio era una guitarra firmada por la banda. Todos los que donaron en sus conciertos entraban dentro del sorteo directamente y se les hacía entrega de una de estas camisetas de edición limitada, algo que sin duda, cualquier fan haría para conseguirlo.

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Sin duda, los músicos han aprovechado al máximo el tirón que tienen entre miles y miles de personas y han sabido utilizar sus herramientas para convencerles de que, además de poder ayudar a otra gente donando sangre, podían conseguir productos directamente de la banda e incluso una guitarra.