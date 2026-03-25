Alerta alimentaria por presencia de Salmonela en envases de longaniza de payés loncheada procedente de España

La distribución inicial de este producto ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la presencia de Salmonela en el producto longaniza de payés loncheada.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

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Datos del producto implicado

El alimento afectado por la Salmonela es la 'Longaniza de payés selección' de la marca catalana 'Boadas 1880'. Los productos afectados son los envases de longaniza loncheada de peso 80 gramos por unidad y conservación refrigerada.

Los lotes de caducidad de los paquetes afectados son los siguientes: lote 329 con fecha de caducidad 30/03/2026, lote 330 con fecha de caducidad 31/03/2026, lote 331 con fecha de caducidad 31/03/2026, lote 345 con fecha de caducidad 11/04/2026, lote 346 con fecha de caducidad 11/04/2026 y lote 347 fecha de caducidad 11/04/2026

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Retirada de productos afectados

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.