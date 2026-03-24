Trump insiste en que están en plenas negociaciones con Irán: "Han acordado que nunca van a tener armas nucleares"
"Estamos hablando con la gente correcta y quieren hacer un acuerdo cuanto antes", ha indicado el presidente de EEUU este martes
Donald Trump anunció este lunes que aplazaba su ultimátum a Irán, justo antes de que abrieran los mercados. Puede ser una coincidencia o una manera de evitar la presión económica a sus decisiones, pero lo cierto es que aún no hay señales de que se suavice la presión militar. Pronto se verá si se trata de un truco para ganar tiempo o realmente hay una vía para poner fin a la guerra.
"Trump ha vuelto a insistir este martes que están en plena negociaciones en este mismo momento y dice que Teherán quiere llegar a un acuerdo desesperadamente y que se habrían comprometido ya, según Trump, a nunca obtener armas nucleares", informa la periodista Dori Toribio desde Washington.
"El presidente aún no ha aclarado exactamente con quién están dialogando, pero sí dice que cree que son interlocutores adecuados y que incluso le habrían hecho ya un gran regalo. Además, los medios aquí a esta hora ponen el foco en los esfuerzos negociadores de terceros países como Egipto y Pakistán", añade.
El "regalo" de Irán a Trump
Trump dice que, por un lado, la vía diplomática sigue abierta, mientras por otro aumenta masivamente la presión militar. "Estamos hablando con la gente correcta y quieren hacer un trato cuanto antes", ha dicho Trump, para el que las conversaciones con Irán van mejor que bien. No ha dicho ni con quién ni cómo se están desarrollando esas negociaciones, pero según ha dicho, Teherán, incluso estaría dispuesto a renunciar a tener armas nucleares.
"Han acordado que nunca van a tener armas nucleares, están de acuerdo", ha apuntado Trump. Esa era una de las condiciones imprescindibles impuestas por el presidente. Sobre el cambio de régimen en el país de los ayatolas, decía esto: "Es un cambio de régimen porque sus líderes son totalmente diferentes a aquellos con los que empezamos".
En tono misterioso, Trump ha contado lo que puede haber cambiado las cosas. El regalo, decía, que le hizo Irán ayer. "Fue un regalo muy importante, de un valor inmenso, y no les voy a decir que era, pero fue un premio muy significativo", ha dicho.
Una reunión de alto nivel para este jueves
Según medios estadounidenses, Washington estaría preparando una reunión de alto nivel para este mismo jueves, liderada por el vicepresidente, J.D. Vance, y el Secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, Teherán aún no se ha pronunciado.
Hasta ahora, el régimen iraní había negado públicamente los contactos con Estados Unidos y con otros mediadores de la región, que en las últimas horas han redoblado sus esfuerzos para lograr desatascar el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz.