Alerta alimentaria: detectan presencia de salmonela en hamburguesas de pollo 'Burkebab' de la marca Simon's Food
La presencia de salmonela ha sido notificada en Castilla y León, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas
Desde la Aesan se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de salmonela en hamburguesas de pollo comercializadas con el nombre 'Burkebab' por la marca 'Simon’s Food' con fecha de caducidad 01/2027 y ha pedido a quienes las tengan que no las consuman.
La presencia de esa bacteria ha sido notificada en Castilla y León, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, es por esto que Aesan ha informado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que retiren los productos afectados.
Características del producto afectado
El producto afectado por la presencia de la salmonela es la 'Burkebab' ultracongelada de la marca 'Simon’s Food'. La bolsa contiene tres unidades y la fecha de consumo preferente data de enero de 2027.
La fecha de congelación es del 27 de enero de 2026 y el peso por unidad es de 240 gramos.
Desde la Aesan se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.