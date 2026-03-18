La presencia de salmonela ha sido notificada en Castilla y León, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas

Desde la Aesan se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de salmonela en hamburguesas de pollo comercializadas con el nombre 'Burkebab' por la marca 'Simon’s Food' con fecha de caducidad 01/2027 y ha pedido a quienes las tengan que no las consuman.

La presencia de esa bacteria ha sido notificada en Castilla y León, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, es por esto que Aesan ha informado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que retiren los productos afectados.

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Características del producto afectado

El producto afectado por la presencia de la salmonela es la 'Burkebab' ultracongelada de la marca 'Simon’s Food'. La bolsa contiene tres unidades y la fecha de consumo preferente data de enero de 2027.

La fecha de congelación es del 27 de enero de 2026 y el peso por unidad es de 240 gramos.

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Desde la Aesan se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.