Un total de 47 alumnas del colegio Compañía de María, en Talavera de la Reina han sufrido un brote de salmonelosis

La intoxicación alimentaria por salmonelosis en Barbastro suma ya 424 afectados y cinco niños ingresados

Compartir







Un total de 47 alumnas del colegio Compañía de María, en Talavera de la Reina, Toledo, han sufrido un brote de salmonelosis por ingerir un alimento en mal estado, y 14 han tenido que ser ingresadas en el hospital, una de ellas en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Desde la Consejería de Sanidad han confirmado a EFE que 13 de las alumnas están ingresadas en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, de Talavera, mientras que la que permanece en la UCI está en el Hospital General Universitario de Toledo, y todas ellas están evolucionando favorablemente.

PUEDE INTERESARTE Los peligros de fumar shisha: un nuevo estudio demuestra que puede causar intoxicación con un uso breve o al aire libre

El brote de salmonelosis se ha achacado a que hayan comido “algo en mal estado”, por lo que se han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para realizar la trazabilidad del brote y poder encontrar el origen de la intoxicación.

El primer caso se detectó hace menos de una semana

Sanidad ha indicado que el primer caso se detectó el jueves 19 de marzo y desde entonces se han registrado hasta un total de 47. Por el momento no hay más información sobre el alimento que haya podido contaminar a todas estas alumnas de Talavera de la Reina.

PUEDE INTERESARTE 22 menores afectados por una reacción de productos tóxicos en una piscina de Rubí

Muchas han tenido que ser ingresadas en el hospital debido a un cuadro grave de síntomas de la enfermedad. Una de ellas ha sido trasladada a la UCI porque se encuentra en estado crítico. De esta última joven tampoco hay más información ni los médicos han querido confirmar cuál es su pronóstico.

Desde el colegio están a la espera de determinar qué es lo que ha podido causar la contaminación y que derive en decenas de ingresos.