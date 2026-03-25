Tenerife pasó la noche en aviso rojo y sufrió graves inundaciones tras azotar la tormenta primero en Gran Canaria

Tenerife activa la alerta máxima en el área metropolitana por la borrasca ‘Therese’

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La borrasca ‘Therese’ se ha cebado con las islas Canarias provocando multitud de alertas e incidencias por las intensísimas lluvias que han sacudido al archipiélago, que también hoy mantiene avisos que van del amarillo al naranja por las fuertes precipitaciones. Ante la situación, el propio Pedro Sánchez replicaba ayer las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reclamando a la población “evitar desplazamientos innecesarios” y seguir “las indicaciones de las autoridades locales e insulares”, que anoche seguían con preocupación las inundaciones que azotaron especialmente a Tenerife, donde se activó incluso a la UME, y Gran Canaria.

Con calles convertidas en ríos y el agua colándose por cualquier espacio generando cataratas improvisadas, las alcantarillas no daban abasto la pasada noche en Tenerife, donde bajo el aviso rojo por lluvias se vivieron también imágenes de tensión con conductores y pasajeros atrapados también en sus vehículos.

Desprendimientos, cortes de carreteras y un centenar de evacuados en Tenerife

La situación provocó que muchos tinerfeños hubiesen recibido en sus móviles la alerta máxima advirtiendo de lo que podía ocurrir, bajo recomendaciones como no acercarse a barrancos o a la costa, mientras se suspendieron las clases ante el implacable paso deTherese.

Las lluvias, que dejaron una madrugada sumamente complicada, provocaron también desprendimientos, cortes de carreteras y más de un centenar de evacuados.

Ante las inundaciones, la Delegación del Gobierno de Canarias informaba ayer, de hecho, que a solicitud del 112 y por petición del Cabildo de Tenerife se procedía a la activación de la UME, desplazada para ayudar ante los estragos causados por la borrasca.

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La borrasca Therese se ceba con Canarias

El temporal está dejando registros de récord en el archipiélago, donde se han vivido horas muy complicadas. La previsión, además, apunta a que se mantienen las lluvias, si bien irán amainando con el transcurso del día.

Desde el Gobierno canario insisten en pedir precaución, mientras se recomienda el teletrabajo y evitar viajes en la medida de lo posible. Además, las clases están suspendidas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde también las lluvias causaron ayer el caos. Con unas lluvias históricas por su intensidad y su duración, poniendo en serias complicaciones al archipiélago, allí la situación fue crítica con presas y barrancos desbordados, carreteras cortadas y cientos de vecinos desalojados en los puntos más afectados.

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En algunas zonas de la isla se registraron más de 700 litros por metro cuadrado. Desde que comenzó la borrasca, ha habido más de 1.500 incidencias y 25 personas atendidas, todas ellas en estado leve.

Hoy, además, se espera lo peor en isla de La Palma.