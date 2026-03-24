La menor se encontraba mal durante el fin de semana hasta que su familia la trasladó al ambulatorio desde donde fue trasladada a la UCI del hospital

Una adolescente estuvo al borde de la muerte tras ser contagiada de meningitis por compartir un vapeador en Reino Unido

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Una chica de 17 años ha fallecido este lunes en el Hospital de Denia después de sufrir síntomas compatibles con una meningitis, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanitat, que señalan que están a la espera de los resultados de las pruebas que se han hecho a la menor para confirmar definitivamente la causa de la muerte.

La menor ingresó en la UCI del hospital dianense durante la madrugada del domingo, a donde fue trasladada en ambulancia desde el centro de salud de Benisa.

Al parecer la adolescente se encontraba mal durante el fin de semana hasta que finalmente acudió al centro de salud de su pueblo, Benissa, acompañada de sus familiares.

Activado protocolo de actuación

Desde Sanidad indican que la adolescente murió en el centro hospitalario con sintomatología compatible con un cuadro de meningitis "pero todavía pendiente de resultado de análisis microbiológico".

La Generalitat añade que Salud Pública ha activado el protocolo pertinente y está contactando con el entorno de la menor, rastreando todos sus contactos recientes, para suministro de quimioprofillaxis. Y recuerdan que la meningitis se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias (tos, estornudos, besos, etc).