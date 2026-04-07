Candela Hornero Madrid, 07 ABR 2026 - 12:46h.

Los expertos consideran que los nitazenos son hasta 40 veces más potentes que el fentanilo y la heroína y pueden ser mortales a dosis muy bajas

Muere un joven de 21 años en Navarra por el consumo de nitazenos, la primera víctima mortal de esta droga en España

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Los nitazenos —una droga sintética creada en laboratorio en las décadas de 1950 y 1960 como posible analgésico, pero que nunca se comercializó debido a su toxicidad— han causado la primera muerte en España: la de un joven de 21 años en Navarra. El fallecimiento se produjo el 2 de agosto de 2024, según ha desvelado el periódico 'El País'.

Los expertos los considera hasta 40 veces más potentes y peligrosos que el fentanilo y la heroína, y pueden ser mortales a dosis muy bajas. El riesgo de sobredosis es muy elevado, ya que la diferencia entre una dosis que produce efectos —como euforia, somnolencia y contracción de las pupilas— y otra que resulta letal es mínima, al provocar una depresión respiratoria severa.

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Estas sustancias se presentan en distintos formatos (polvo, líquido y pastillas) y se utilizan habitualmente para adulterar la heroína, aunque también se han detectado en mezclas con fentanilo, MDMA o cocaína, lo que multiplica su efecto.

Su irrupción en el mercado ilegal en los últimos años está estrechamente ligada a la fiscalización del fentanilo en China, lo que ha llevado a su sustitución por otros opioides sintéticos para abastecer la demanda en América del Norte.

Desde 2013, se ha consolidado una red de suministro entre China y los cárteles mexicanos que ha contribuido a agravar la crisis de opioides en Estados Unidos y Canadá. Las tensiones diplomáticas impulsaron a las autoridades chinas a restringir la producción de fentanilo, lo que provocó que parte de su industria química reorientara su actividad hacia los nitazenos, retomando investigaciones de décadas anteriores.

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Primeros casos de sobredosis por los nitazenos en Europa

Según el análisis publicado en 2025, 'De los fentanilos a los nitazenos. Estudio de la amenaza de los nitazenos en España', elaborado por Episteme Social y financiado por el Ministerio de Sanidad, los primeros brotes de sobredosis en Europa por nitazenos —como adulterante en heroína de baja calidad y también en pastillas falsas— se registraron en 2021.

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Según advirtió el año pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los países europeos no están suficientemente preparados para afrontar el impacto de la llegada al continente de los nitacenos. Desde 2019, al menos 20 países de la Unión Europea han notificado la presencia de nitazenos y, en 2023, se atribuyeron 305 muertes a estas sustancias, entre los que se encuentran países como Reino Unido, Estonia o Irlanda.

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En Estonia, en 2023 se registraron 57 muertes, una cifra que, teniendo en cuenta su población de 1,3 millones de habitantes, equivaldría a unas 2.000 muertes en España.

Los expertos apuntan a que las muertes causadas por esta droga sintética pueden estar siendo subestimadas. "Es posible que los nitacenos y las sustancias similares no se detecten en las pruebas rutinarias de toxicología post mortem en algunos países, por lo que puede que se haya subestimado el número de muertes asociadas", alertó hace ya dos años el director del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA por sus siglas en inglés), Alexis Goosdeel.

¿Los nitazenos son una amenaza para España?

En el caso del joven de Navarra, según recoge El País, los análisis realizados tras la sobredosis dieron positivo en varias drogas, pero negativo en opioides, ya que las pruebas de cribado disponibles en los hospitales no detectan los nitazenos. Sin embargo, las características del cuadro clínico coincidían y el paciente explicó al personal sanitario que los había consumido.

Esto podría estar dificultando el conocimiento real sobre la presencia de nitazenos en España. Según recogen los autores del estudio, en el caso español "la amenaza de sobredosis por nitazenos es baja. Podría presentarse si un pequeño traficante decidiese adulterar heroína con estas sustancias".

También destacan que es más factible una crisis de salud pública provocada por los nitazenos que por el fentanilo en nuestro país, aunque consideran que "Los protocolos y la red de atención a las adicciones en España son sólidos y están preparados para manejar emergencias por opioides".