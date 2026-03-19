Un hombre cuenta la dura realidad de haber estado enganchado durante años al consumo de cocaína: "Ya no pude parar"

El exmarido de Amy Winehouse habla como nunca de la "responsabilidad" que tuvo sobre su muerte: "Ella decidía sola"

Compartir







El consumo de droga sigue siendo un problema que está muy presente en la sociedad española, sobre todo porque cada vez hay más sustancias que suponen un gran riesgo para la salud. Son drogas cada vez más fuertes, más puras y que tienen mayor impacto negativo en las personas.

El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con un hombre que llevaba consumiendo cocaína desde la adolescencia, pero que no se hizo adicto hasta hace tres años, cuando empezó "a consumir más y más". "Me refugiaba en ella y hay un momento en el que ya no pude parar".

PUEDE INTERESARTE Mette-Marit visita a su hijo Marius en la cárcel con su futuro como reina cuestionado

Al principio, consumía menos cocaína y de manera diferente, incluso la sustancia era muy distinta a la que empezó a circular en España hace unos años. "Consumía 10 o 12 gramos diarios". Gracias a esta droga conseguía evadirse de sus problemas, pero no evitarlos. Cuenta que le producía una falsa sensación de euforia: "Son esos minutos que te olvidas de todo, es una sensación de satisfacción que solo te hace querer más".

Por qué es peligroso que la cocaína sea cada vez más pura

Cuando la sensación de tranquilidad y satisfacción desaparece, la realidad vuelve y con ella todos los problemas de los que intentaba huir: "Perdí mi piso, lo perdí todo". Según los estudios, la pureza de la cocaína ha crecido en los últimos cinco años, siendo unas cifras muy preocupantes: "Ahora estamos sobre el 80%", explica Mireia Ventura, directora de drogas de 'Energy Control ABD'.

PUEDE INTERESARTE Detenida una mujer tras consumir droga junto a su bebé de seis meses en Carabanchel, Madrid

La pureza de la cocaína es lo que va a determinar que la droga sea más o menos adictiva y "más necesidad" va a generar, según explica el psicólogo del CAS, Pedro Sanz: "Cuanto más pura, más necesidad genera, porque vas a generar más tolerancia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre las autoridades también preocupa el consumo y la llegada de otras sustancias mucho más fuertes y peligrosas como la ketamina. Esta es una de las sustancias que más ha crecido en el negocio de la droga en España. Hasta los grandes magnates como Elon Musk han reconocido haber consumido esta sustancia.