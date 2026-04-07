Los nitazenos, opiodes sintéticos ya están preocupando a las autoridades sanitarias europeas por la amenaza a la salud pública

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La muerte de un joven de 21 años en Navarra vinculada con el consumo de nitazenos, es la primera víctima de la potente droga en España. El opioide sintético es hasta 40 veces más potente que el fentanilo y la heroína, según alertan los expertos.

El fallecimiento del estudiante ocurrió el 2 de agosto de 2024, aunque no ha trascendido hasta ahora, que lo ha publicado El País tras acceder a los documentos clínicos del caso, identificado como 'Nitazenos: una amenaza cada vez más próxima' que firman miembros del Grupo de Toxicología Clínica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra.

Los especialistas citados por el periódico advierten sobre el consumo de nitazenos y sus efectos: “La distancia que separa una dosis que produce los efectos deseados por el usuario de otra letal es mínima”, según Emilio Salgado, médico de la Unidad de Toxicología del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic (Barcelona).

El joven fallecido en Navarra ingresó la madrugada del 28 de julio de 2024 casi inconsciente tras consumir una dosis indeterminada de un opioide sintético (isotonitazeno) con fines recreativos”, según los documentos clínicos del Hospital Universitario de Navarra, que cita El País.

Los equipos de emergencias tuvieron que administrarles tres dosis de naloxona para revertir la sobredosis durante su traslado en ambulancia y después ya en el hospital “el paciente requirió más naloxona" al sufrir una fuerte depresión respiratoria, "difícil de revertir, una de las características de los nitazenos”, según las fuentes sanitarias de Navarra.

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El joven tenía precedentes por el consumo de drogas y había sido hospitalizado seis meses antes por otra sobredosis . Los análisis realizados la madrugada del 28 de julio dieron positivo por varias drogas, pero negativos por opioides, porque las pruebas disponibles en los hospitales "no detectan los nitazenos”, según las fuentes.

Esa misma noche, varias horas después el estudiante fue dado de alta y cinco días más tarde, el 2 de agosto de ese año, fue hallado muerto en su casa tras haber consumido drogas esnifadas.

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Los nitazenos comienzan a ser una preocupación en Europa

Los nitazenos, opioides sintéticos están preocupando desde hace años a las autoridades sanitarias europeas por la amenaza a la salud pública. Desde el Observatorio Europeo de Drogas y las Toxicomanías (OEDT), uno de sus especialistas, alerta de que "son más peligrosos que la heroína".

Las pruebas disponibles en los hospitales no detectan la presencia de los nitazenos, una de las causas que obstaculiza tener datos reales de la presencia de estas drogas en España.

Un estudio realizado por investigadores en Reino Unido, advierte de que “las muertes causadas por nitazenos pueden no haber sido consideradas hasta en un tercio en el Reino Unido a causa de que estas sustancias “se degradan rápidamente en las muestras de sangre post-mortem”, según cita El País.

En algunos países de Europa, sin embargo, ya los nitazenos son considerados una “epidemia”, como en Estonia, donde murieron 57 personas en 2023, a causa de su consumo. En Reino Unido e Irlanda, estos opioides ya han provocado cientos de muertes por sobredosis al ser utilizados para adulterar la heroína.