La ciencia intenta desmontar el mito de la obligación de levantarse a las cinco, y apunta apriorizar la calidad del sueño

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En los últimos años ha crecido con fuerza una corriente que prioriza levantarse muy temprano. A las cinco de la mañana, dicen, ya deberías haber meditado, hecho ejercicio, practicado grounding y respondido correos. Como si hubieras vivido dos días antes de que el resto empiece el primero.

Pero, ¿realmente eso mejora la salud? La evidencia apunta a algo menos espectacular, pero más realista: depende de tu cronotipo. No todos los cuerpos funcionan igual, hay personas “alondra”, que rinden mejor por la mañana, y personas “búho”, cuyo pico de energía llega más tarde.

"Se está idealizando que las personas más exitosas se levantan a las cinco, porque trabajan más", Nuria Roure, una psicóloga experta en sueño confiesa que no es la mejor idea ese tipo de frases motivadoras, para el bienestar del cuerpo, y que no tiene nada que ver con la realidad. Forzar un horario que no encaja contigo no te hace más productivo te desgasta.

Félix Viñuela, neurólogo en la sociedad de neurólogia andaluza confiesa que estas rutinas hacen que "se le quite tiempo al sueño, como si fuera algo innecesario, y no hay nada más falso que eso".

El cortisol la hormona que indica al cuerpo que es hora de activarse no se dispara a la misma hora en todos. En algunos, ocurre temprano. En otros, bastante después, ignorar esto es ignorar tu biología.

Y hay una línea roja clara: dormir menos de cinco horas tiene consecuencias. Aumenta el riesgo de enfermedades físicas y mentales.