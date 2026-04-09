Un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) identifica la falta de recuerdo de sueños como posible indicador precoz de la enfermedad

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No recordar los sueños puede ser uno de los primeros cambios cerebrales asociados a la enfermedad de Alzheimer, según un estudio internacional liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) y publicado recientemente en Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

El estudio, que cuenta con la participación de la Fundación Reina Sofía, ha demostrado que las personas que no recuerdan los sueños presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados al Alzheimer, como niveles elevados en sangre de proteína tau y la presencia del gen APOE e4, principal factor genético de riesgo en el desarrollo de la patología. Esta relación se mantiene independiente al rendimiento en pruebas de memoria, lo que refuerza su posible "valor como señal temprana".

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Además, estos resultados muestran que las personas que no recordaban sus sueños al inicio del estudio presentaron un deterioro cognitivo "más rápido y una mayor probabilidad de desarrollar demencia" durante el seguimiento.

El 'Proyecto Vallecas' —una de las principales cohortes europeas para el estudio del envejecimiento cognitivo— ha realizado el seguimiento de 1.049 personas mayores "cognitivamente sanas" durante más de una década, mediante tests cognitivos, análisis de sangre y resonancias magnéticas. Todo ello con el objetivo de identificar "señales tempranas" de la enfermedad.

Alteraciones en la red neuronal: es independiente de la memoria

Los investigadores han apuntado a que esta relación podría explicarse por alteraciones en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral implicado en la generación del contenido de los sueños y que se ve afectado en las fases iniciales del Alzheimer.

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En este sentido, la dificultad para recordar los sueños no se explicaría por problemas de memoria, sino por la afectación de su contenido, lo que sería un fenómeno "aún más precoz".

"Este estudio sugiere que algo tan cotidiano como recordar los sueños puede estar relacionado con procesos cerebrales muy tempranos asociados al Alzheimer. No es un criterio diagnóstico, pero sí una pista relevante para avanzar en la detección precoz, que es una de las áreas de trabajo clave en la actualidad", señala Pascual Sánchez-Juan, director científico de CIEN y autor senior del estudio.