Antoni Mateu 24 FEB 2026 - 06:00h.

Se conoce popularmente como 'superancianos' a aquellas personas adultas mayores que conservan en buen estado capacidades como la memoria. Te explicamos algunas de sus características

Cómo se mantiene joven el cerebro de los 'superancianos', según la ciencia

Compartir







¿Por qué hay personas más resistentes al Alzheimer y demencias? ¿Se trata sólo hábitos de vida saludables o, por el contrario, se esconde algo más detrás? Los avances científicos han permitido hallar dos genes que son responsables de que haya personas adultas mayores -por encima de los 80 años- que conserven sus capacidades de memoria en buenas facultades.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica 'Alzheimer & Dementia', y fue la profesora de medicina de la Universidad de Vanderbilt -Tennessee, EEUU- Leslie Gaynor quién se puso a las riendas del proyecto.

PUEDE INTERESARTE Las “superneuronas” en ancianos que hacen frente al Alzheimer

La diferencia está en los genes

El primer ingrediente: una muestra de 18.080 personas que participaron en ocho estudios sobre el envejecimiento en EEUU. El segundo, clasificar los resultados obtenidos en estos estudios previos en tres categorías diferentes que iban en función del rendimiento de la memoria. Así pues, la investigadora pudo concluir lo siguiente:

Una minoría de esas 18.080 personas, 1.623, entran en la categoría de 'superancianos' : conservan su capacidad de memoria en edad muy avanzada , y lo hacen en buen estado.

: conservan su , y lo hacen en buen estado. Otras 8.829 personas padecían de Alzheimer.

7.628 mostraban resultados de rendimiento y cognitivos estándares en base a su edad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora la tarea del estudio se centra en esas 1.623 personas que presentaban capacidades por encima de las demás.

Una variante genética específica

El Gen APOE -que cuenta con variantes, cada una cumple diferentes funciones- es una apoliproteína que actúa como transportador de colesterol. Esta facilita el transporte de líquidos y la reparación de daños cerebrales que puedan existir. En este sentido, la variante APOE4 es la que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en las etapas tardías de vida.

El estudio descubrió que esas personas englobadas en el grupo de 'superancianos' tenían una probabilidad significativamente menor -del 68%- de ser portadores de este gen. Pero hay un paso más.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además de no ser portadores de esta variante, el gen APOE2 -asociado como factor de mayor longevidad y de protección contra el Alzheimer- tiene más probabilidades de aparecer en estas personas.

De este modo, quiénes conservan las capacidades de memoria en buen estado -y por encima de la media, en esas franjas de edad- cumplen con dos condiciones: son menos propensos a portar el gen 'malo' a la vez que son más propensas a portar el gen protector.

¿Qué implica este descubrimiento?

¿Significa que si tenemos esa condición genética estamos 'inmunizados' frente al Alzheimer? El estudio señala que "no hay una relación causal directa" entre esa configuración y el padecimiento de la enfermedad.

Pero sí que es una configuración que se ha encontrado en la muestra de personas analizadas -18.080- en los casos de 'superancianos'.

Esto abre la puerta a más avances en la prevención y mitigación del Alzheimer: se ha obtenido la 'foto más profunda' de los componentes genéticos que están presentes en ese grupo de personas. Así pues, ya se sabía el papel de los genes a la hora de envejecer. Ahora, este es más específico y detallado.