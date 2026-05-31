Los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que alertaban que un niño de tres años se estaba ahogando

El Centro Coordinador de Emergencias se ha encargado de coordinar el incidente

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PalenciaDos mujeres han muerto al rescatar a un menor de tres años que se estaba ahogando en la presa de Baños de Cerrato en Venta de Baños, Palencia. Según informa 'La Razón', el niño está a salvo. Los hechos han ocurrido sobre las 18:30 horas. Los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que alertaban que un niño de tres años se estaba ahogando y que había una persona intentando sacarlo del agua pero que no podía.

El Centro Coordinador de Emergencias se ha encargado de coordinar el incidente pero la persona que ha avisado ha indicado que al final han podido sacar al niño pero que las dos mujeres que habían intentado rescatarlo habían fallecido.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona

El centro de emergencia del 1-1-2 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a Emergencias Sanitarias -(Sacyl), que ha enviado una UVI móvil y al Centro Coordinador de Emergencias.

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La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar. Los servicios de emergencia trabajan en la zona.