Redacción Uppers 14 ABR 2026 - 19:13h.

Un estudio demuestra que hacer ejercicio en las horas más tempranas de la mañana aporta más beneficios para la salud

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Un estudio ha comprobado que las personas que realizan ejercicio en las horas más tempranas del día tienen menor probabilidad de padecer una enfermedad de las arterias coronarias, presión alta e incluso diabetes tipo dos y obesidad en comparación con las personas que hacen ejercicio más tarde en el día.

Esta investigación se basa en datos médicos de frecuencias cardíacas obtenidos con ‘Fitbit’ en más de 14.000 personas. Aunque no está clara la relación entre el momento de la práctica del ejercicio y la salud cardiometabólica, los investigadores afirman que los hallazgos pueden servir de base para orientar a los pacientes en la actividad física.

Desde la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts explican que “cualquier es mejor ejercicio que ninguno, pero tratamos de identificar una dimensión adicional relacionada con el momento en el que se realiza. Hacer ejercicio por la mañana parece estar relacionado con mejores índices de enfermedades cardiometabólicas”.

Los datos analizados y lo demostrado

La hipertensión, la diabetes y la obesidad son indicadores de enfermedades cardiometabólicas que están asociados con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Los investigadores analizaron a 14.000 personas, calculando los datos de frecuencia cardíaca por minuto durante un año. Para registrar los picos de actividad física, loa investigadores identificaron periodos en los que los participantes presentaban una frecuencia cardiaca elevada durante 15 minutos.

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Evaluaron el ejercicio de cada participante a lo largo del día y los agruparon en categorías según el momento en el que lo registraban. En comparación con quienes se ejercitan más tarde, quienes lo hacían por la mañana tenían un 31% menos de probabilidades de padecer enfermedades coronarias, un 18% menos de probabilidades de tener hipertensión, un 21% menos de hiperlipidemia, y un 30% menos de padecer diabetes y obesidad.