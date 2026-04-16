El producto afectado por la listeria ha sido retirado de forma inmediata de los puntos de venta del Archipiélago

La AESAN amplía la alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en salmón ahumado a un nuevo lote de Carrefour

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado noruego con pistacho comercializado exclusivamente en las tiendas Lidl de Canarias.

El producto, de la marca Deluxe, ha sido retirado de forma inmediata de los puntos de venta del Archipiélago tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

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Características del lote afectado

La alerta afecta a una unidad específica del catálogo de la cadena de supermercados Lidl. El producto se trata del lote LC22606501 que figura con el nombre de 'Salmón ahumado noruego con pistacho' ('Norwegian smoked salmon with pistachio').

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El producto pertenece a la marca 'Deluxe' y se presenta en un blíster de 100 gramos cuya conservación debe ser refrigerada. La fecha de caducidad data del 18/04/2026.

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Aunque la distribución inicial se ha notificado en las Islas Canarias, la AESAN no descarta posibles redistribuciones a otras comunidades autónomas, por lo que ya se ha activado el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar su retirada total.

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El Lidl lanza un comunicado oficial

La empresa 'Compagnia del Mare', fabricante del producto y Lidl, han emitido un comunicado de información importante para los clientes en el que detallan lo siguiente:

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“En controles rutinarios se ha detectado posible presencia de Listeria en el artículo ‘Salmón ahumado noruego con pistacho’ con fecha de caducidad 18-04-2026. Las unidades afectadas ya han sido retiradas de la venta. Si ha adquirido el producto, no lo consuma; puede devolverlo en cualquier punto de venta de Lidl donde le será reembolsado el importe de compra incluso sin presentar el tique de compra. Ningún otro producto comercializado por Lidl se encuentra afectado por este aviso”.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades recomiendan a las personas que tengan el producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis tales como vómitos, diarrea o fiebre, se aconseja acudir a un centro de salud.

Asimismo, se pide especial precaución a las mujeres embarazadas, quienes deben consultar las guías de seguridad alimentaria de la AESAN relativas a los peligros biológicos de la Listeria monocytogenes durante la gestación.