Las tres mejores latas de mejillones del súper, según la OCU

Rocío Ponce 13 ABR 2026 - 12:15h.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado uno de sus famosos estudios revelando cuáles son las mejores latas de mejillones en escabeche que podemos comprar

¿Es buena idea beberse el líquido de los mejillones de lata o hacer mayonesa con él?

Compartir







No hay nada como tener siempre en casa unas latas de conserva que siempre te salvan cuando quieres hacer un picoteo rápido, si llega visita inesperada o si tienes antojo de alguna de ellas de repente. Por eso, tener la despensa bien provista de una serie de latas es fundamental para este tipo de emergencias. Siempre tendrás a mano sardinas, anchoas, zamburiñas y, por supuesto, mejillones.

Sobre estos últimos, la OCU acaba de publicar un análisis en el que no solo nos dice cuáles son los tres más interesantes del supermercado, sino que también nos da las claves para leer las etiquetas y elegir mejor si buscamos calidad-precio. “Frente a otros aperitivos, los mejillones en escabeche son menos calóricos y especialmente ricos en Omega 3, hierro y vitamina B12”, aseguran. Un punto a su favor para ser una de las conservas más saludables.

Para su publicación, han seleccionado 24 marcas que han sometido a examen y entre las que destacan especialmente las elaboradas con mejillón gallego. "La gran mayoría de las 24 marcas seleccionadas obtienen buenos o muy buenos resultados globales. Las marcas blancas son tan buenas como las de fabricante, también en degustación, y su precio varía entre los 1,60 y los 2,00 euros por lata", aseguran.

Para valorar cada lata han tenido en cuenta factores como su aporte nutricional, seguridad alimentaria, degustación y aspecto (en este punto vuelven a destacar al mejillón gallego, especie Mytilus galloprovincialis, frente al mejillón chileno).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La OCU ha querido dar mucha importancia a la identificación de los riesgos de seguridad alimentaria, como las biotoxinas producidas por microalgas en determinadas épocas del año y los metales pesados que acumulan los bivalvos al filtrar el agua si estuviera contaminada. Afortunadamente, han concluido el estudio satisfechos con el resultado de todas las marcas porque no se han detectado esos riesgos, “salvo cierta presencia de cadmio cerca del límite permitido en una de las latas”.

En cuanto a la valoración nutricional de los mejillones seleccionados, también aseguran desde la organización que es buena o muy buena, destacando solo un ligero exceso de sal (propio del escabeche y más acusado en las marcas Albo, Calvo y Cuca). “Son ricos en proteína de alto valor y apenas presentan un 4,5% de materia grasa.

Además, tienen una buena proporción de Omega 3 y son una de las fuentes de hierro y vitamina B12 más importantes que podemos incorporar a la dieta”, apuntan sus expertos. De hecho, recomiendan los mejillones si buscamos un aperitivo saludable, por encima de otras opciones como las patatas fritas, los cacahuetes o las aceitunas.

Las 3 latas mejor valoradas

Una de las curiosidades que la OCU destaca tras su análisis de los mejillones de supermercado es que el precio no es sinónimo de mejor calidad. “El precio más elevado de las marcas de fabricante (hasta 7 euros por lata) frente a las marcas blancas (por debajo de los 2 euros) no se corresponde con una mejor calidad: entre las siete latas mejor valoradas, cuatro son de marca blanca, dos de las cuales destacan por su excelente relación calidad-precio”, apuntan. En definitiva y tras los estudios de la OCU: no hay que gastarse un dineral, de hecho, más bien poco, para degustar los mejores mejillones en escabeche.

Como suele ocurrir con otros productos que la OCU señala como los mejores en relación calidad-precio, pronto estos mejillones volarán de las estanterías. El producto mejor valorado es el Mejillón en Escabeche de Galicia de Eroski, que tiene un precio de 1,80 €. Empatados en segundo lugar están Sal de Plata de Aldi, que te puedes llevar a casa por 1,62 € y Mari Marinera de Día (1,80 €). La medalla de bronce es para la marca Rianxeira Mejillones en Escabeche de las Rías Gallegas, que cuesta 2,25 €. Ahora ya sabes qué mejillones buscar cuando vayas al supermercado si quieres comer uno de los mejores.

¿Los peor valorados de los 24 analizados? Los de la marca Auchan (de Chile), los de la marca Espinaler y los de Hacendado (de Chile) que encontramos en Mercadona.

¿Qué se puede hacer con una lata de mejillones?

Si al final siempre acabas comiéndote los mejillones con patatas fritas (una auténtica delicia clásica y que no falla, de hecho la adoran chefs como Dani García y José Andrés), toma nota de estas ideas para sacarle más partido a tu próxima lata.

Paté de mejillones

Pasta con mejillones

Gildas con mejillones

Tortilla francesa con mejillones

Tosta de aguacate y mejillones

Para el relleno de unos huevos cocidos

¿Cómo se deben consumir las latas de mejillones?

Cuando vayas a abrir una lata de mejillones, recuerda que debes consumirla en un plazo máximo de tres o cuatro días, conservándola en el frigorífico, y lo más recomendable es hacerlo en un recipiente bien cerrado (no en la lata semiabierta). La OCU especifica que lo mejor es utilizar, de hecho, un envase de cristal porque, al ser un material neutro, evita la transferencia de sustancias al alimento.

Y si te despierta dudas el líquido sobrante de la lata, que muchas recetas incluyen para aportar sabor, conviene explicar que si bien es cierto que es completamente seguro consumirlo, los nutricionistas coinciden en que lo mejor es evitarlo o limitarlo principalmente por su alto contenido en sodio (sal).