La alergia que esta pasando por uno niveles bastante altos estas semanas, y mezclada con el albero hacen forman una combinación muy mala

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Ya son muchos los asistentes a esta Feria de Abril en Sevilla, los que se quejan del excesivo calor de este año, "hace mucho calor, un vasito de agua no viene mal". El agua viene muy bien porque esos 30 grados de la feria más sevillana, aunque hay otros que no se quejan y que "lo aguantan todo", siendo de Bilbao vienen a pasar más calor.

Los sanitarios advierten sobr todo de las lipotimias y los golpes de calor, que pueden ser preocupantes, porque como dicen algunos en la feria "se ha activado el protocolo de buenas temperaturas" en la Feria de Abril, aunque ya se ha visto que eso no le va a quitar a nadie las ganas.

Alergia mezclada con Albero

A parte del calor, la otra gran enemiga es la alergia que esta pasando por uno niveles bastante altos estas semanas, y mezclada con el albero, es todavía peor. El albero es una arena caliza que actua como una esponja, ya son varios los que advierten del malestar de esta mezcla: "Me pican los ojos y la nariz, y no paro de estornudar".

Se acumula el polen de los árboles, y se pisa cuando la gente baila sobre el formando nubes de polen, ese polvo en suspensión es lo que hace que este año se esten "triplicando las ventas de antihistamínicos", según la farmaceútica Macarena Rodríguez, aunque la gente ya ha decidido, con alergia o no, a la Feria de Abril nunca se falla.