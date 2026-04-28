El objetivo principal de esta técnica es mitigar los efectos secundarios en la zona donante

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El Hospital público La Paz de la Comunidad de Madrid ha realizado la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal de la propia paciente asistida por robot, posicionándose como un centro "pionero" en la aplicación de esta tecnología en Cirugía Plástica, según la Administración regional.

El objetivo principal de esta técnica es mitigar los efectos secundarios en la zona donante. Al permitir una disección mucho más precisa y menos invasiva, se logra reducir el dolor postoperatorio, acortar la estancia hospitalaria de la paciente y facilitar una recuperación física más rápida.

"Esta cirugía supone un cambio a la hora de plantear la reconstrucción mamaria de estas pacientes, dado que intentamos minimizar al máximo la morbilidad en la zona donante. Cuando tomamos tejido del abdomen para reconstruir la mama, generalmente ocasionamos una secuela que debe ser lo menor posible", explica el doctor César Casado, facultativo especialista en Cirugía Plástica.

Los beneficios del robot Da Vinci

Este "hito de la sanidad pública madrileña" ha sido posible gracias a la coordinación entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General de La Paz, que han integrado la experiencia en reconstrucción mamaria con la destreza del sistema robótico Da Vinci, expone en una nota de prensa la Comunidad de Madrid.

La tecnología robótica permite respetar con la máxima precisión las estructuras anatómicas (arterias y venas) responsables de irrigar el tejido trasplantado desde el abdomen al tórax, reduciendo el riesgo de lesiones graves que podrían comprometer la integridad y la competencia futura de la pared abdominal tras la intervención quirúrgica.

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"La plataforma robótica nos permite ser muy precisos y respetar casi al milímetro las estructuras anatómicas para poder extraer las venas y arterias que funcionarán como las tuberías para que ese nuevo implante reciba la sangre que necesita", señala Sergio Salido, coordinador de Cirugía Mayor Ambulatoria.

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Esta innovación evita grandes incisiones en esta parte del cuerpo, disminuyendo significativamente el peligro de desarrollar una hernia o debilidades de pared después de la operación.

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El doctor Casado afirma que "aunando los beneficios la cirugía robótica y la cirugía manual tradicional intentamos conseguir que las pacientes tengan una mejor recuperación, mucho menos dolor y menos secuelas a largo plazo en la zona donante del tejido que tomamos para reconstruir la mama".

Un campo "muy interesante" en Cirugía Plástica

Aunque el uso del robot se ha extendido durante años en áreas como Ginecología, Cirugía General o Urología, su incorporación en Cirugía Plástica continúa siendo limitada. Los especialistas consideran que puede emplearse para la obtención de tejidos que serán movilizados de un territorio del organismo a otro.

La Comunidad de Madrid subraya que esta intervención es "un paso decisivo" en el avance de la cirugía robótica dentro de la sanidad pública madrileña.

La Paz realiza con éxito una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, gran parte de ellas a pacientes sometidas a una mastectomía tras ser diagnosticadas con cáncer de mama.

Sergio Salido destaca la importancia de la colaboración de especialistas de diferentes materias para "juntar toda la experiencia acumulada en beneficio de los pacientes, buscando los mejores resultados posibles".

Finalmente, el doctor Casado concluye que el robot Da Vinci es una tecnología que se utiliza desde hace años en otras áreas, pero en Cirugía Plástica representa un campo "muy interesante".