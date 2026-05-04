Un pasajero británico se encuentra "en estado crítico" ingresado en un hospital de Johannesburgo, según la nota de la naviera

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Catorce españoles, entre ellos trece pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el barco en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y al que las autoridades de Cabo Verde han denegado la entrada por motivos de "seguridad pública nacional", ha informado este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions.

La empresa, con sede en Países Bajos, ha publicado hoy en un comunicado las 23 nacionalidades de las 149 personas a bordo del buque MV Hondius, entre las cuales 88 son pasajeros y 61 son miembros de la tripulación.

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Además de los 14 españoles, hay 38 personas de nacionalidad filipina (todos ellos tripulantes), 23 británicos y 17 estadounidenses, entre otros. Oceanwide Expeditions ha confirmado también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana.

Tres enfermos a bordo del barco

Se ha confirmado por medio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hasta ahora hay seis afectados por el virus, a bordo del crucero, de los cuales tres de ellos han fallecido y los otros tres son enfermeros.

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Dos de los fallecidos son de nacionalidad neerlandesa, el hombre tenía 70 años de edad, y su mujer de 69. Fallecieron en la isla de Santa Elena y en Johannesburgo, dónde ahora se encuentran sus cuerpos, segun ha detallado el medio 'El día', y el Departamento de salud de Sudáfrica.

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Pretoria confirmó también que otro paciente, un británico, que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Elena a la isla de Ascensión , se encuentra en "estado crítico de aislamiento" mientras recibe "tratamiento médico adicional" en Johannesburgo.

Este es el único caso en el que la presencia del virus ha sido confirmada en el laboratorio hasta el momento.