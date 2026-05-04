Carlos Plá Valencia, 04 MAY 2026 - 14:29h.

La sentencia señala que la falta de atención médica especializada durante el parto provocó una parálisis cerebral del bebé que sufre una discapacidad total

Sanidad indemnizará a la familia de una paciente que murió por pancreatitis tras 36 horas en Urgencias en un hospital de Valencia

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El Juzgado de Primera Instancia 103 de Madrid ha condenado al Hospital de Sagunto, dependiente de la Generalitat Valenciana, a pagar 13,3 millones de euros, la mayor indemnización de la historia de España por una negligencia médica, a los padres de Neizan. "Es mucho dinero, pero no hay dinero en el mundo que pague esto", afirma Andrea Téllez, madre del pequeño.

Neizan nació en el Hospital de Sagunto en la madrugada del 18 de noviembre de 2019. "El embarazo había sido perfecto, pero todo se complicó durante el parto. Me tuvieron muchas horas, no hubo un control adecuado y nadie miraba las correas para ver si el bebé estaba sufriendo", recuerda la joven.

Una deficiente atención que provocó que el cerebro de Neizan no recibiera el oxígeno necesario como consecuencia de una hipoxia intraparto que no fue advertida por los profesionales que atendieron el parto. La demora en la toma de decisiones críticas y la falta de intervención médica adecuada provocaron consecuencias devastadoras. "Tiene una discapacidad total. Sufre una parálisis cerebral, tiene problemas para comer y no habla, entre otras muchas cosas", lamenta la madre.

Desde entonces, el pequeño es completamente dependiente y su madre dedica gran parte del tiempo a su cuidado. "Entre semana estoy con él al 100 %. Tengo que llevarlo a terapia, se pone enfermo y hay que llevarlo al hospital regularmente. Nunca sabes lo que va a pasar porque puede estar bien y de repente te toca salir corriendo por algún problema. Nadie lo va a cuidar mejor que yo", asegura.

Aún así, gracias a la ayuda que recibe de sus padres, con los que vive tras separarse de su marido, Andrea trabaja los fines de semana haciendo doble turno en una gasolinera y un restaurante para hacer frente a los gastos que tiene que afrontar para el cuidado de Neizan. "Necesita terapia, va al logopeda, lo llevo a la piscina una vez a la semana y solo eso me cuesta 450 euros al mes. Neizan necesita muchas más atenciones, pero mi economía no da para más", afirma.

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Una situación que espera que pueda cambiar tras la histórica sentencia. "Ojalá sea así, pero van a recurrir y todo puede retrasarse años", lamenta.

Indemnización récord

La indemnización de de 13,3 millones de euros supera a todas las sentencias anteriores en España por negligencia médica. "Representa no solo una victoria legal, sino también un reconocimiento del inmenso sufrimiento de una familia cuya vida cambió para siempre por errores médicos evitables", asegura Rafael Martín, abogado de la familia especializado en negligencias médicas, que explica en un comunicado que "el objetivo de la demanda era conseguir la compensación económica necesaria para garantizar todos los cuidados, tratamientos y apoyos que el niño necesitará durante toda su vida".

Un propósito que se ha conseguido tal y como refleja la sentencia. "No solo reconoce la negligencia cometida, sino que establece una indemnización que permitirá a la familia de Neizan afrontar los enormes costes de los cuidados especializados, tratamientos médicos, terapias, adaptaciones del hogar, equipamiento especializado y todo lo necesario para garantizar la mejor calidad de vida posible para el niño", concluye el abogado.