Claudia Barraso Europa Press 04 MAY 2026 - 17:51h.

El CEO de la empresa de los caramelos Hershey ha confirmado que sus ventas se han disparado en pacientes con el tratamiento de Ozempic

Descubren los "efectos rebote" de los medicamentos adelgazantes: "Se vuelve al estado previo de salud en apenas año y medio"

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Siguen apareciendo cada vez más estudios que reflejan los efectos secundarios que puede provocar el consumo del medicamento Ozempic. Uno de ellos no era conocido hasta ahora y ha sorprendido a muchos pacientes, ya que la gran mayoría no lo han notado.

Los caramelos Hershey han visto como sus ventas se han incrementado considerablemente y sobre todo entre los pacientes de este medicamento que se está utilizando como método para adelgazar. El CEO de la empresa ha explicado que además de reducir el apetito, también está haciendo que muchos de ellos necesiten un refrescante para el aliento ya que uno de los efectos secundarios que más están notando es el empeoramiento del aliento, según informa 'CBN News'.

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Aunque los médicos no han relacionado directamente el consumo de Ozempic con un aumento de casos de halitosis, es decir, del mal aliento, sí que el medicamento puede producir una mayor eructación, pero solo han registrado un 9% de casos, el 40% de nauseas y un 25% vómitos.

Sin embargo, los datos recogidos por la empresa han apuntado directamente a pacientes que confirmar que, tras iniciar este tratamiento, han podido notar como su aliento ha empeorado considerablemente. Hasta ahora no hay una evidencia científica de que medicamentos como Ozempic provoquen directamente este tipo de efectos, pero sí nauseas y vómitos.

Normalizar el uso de Ozempic "refuerza" el estigma hacia el sobrepeso

Un estudio liderado por las profesoras Laura Martín de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y Maria Castellví de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha asegurado que la creciente normalización del uso de los medicamentos GLP-1 como Ozempic "refuerza" el estigma hacia el sobrepeso. Analiza 648 comentarios de usuarios en nueve artículos de 'El Mundo', ocho artículos de 'El País' y 12 artículos de 'elDiario.es', y señala que estos medicamentos emergen como "tecnologías morales mediante las cuales se evalúan y juzgan la responsabilidad, esfuerzo y legitimidad moral", informa UIC Barcelona en un comunicado este lunes.

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Las investigadoras han definido el debate como "una oscilación entre marcos morales de responsabilidad individual y marcos medicalizados del sobrepeso como una condición crónica que requiere un manejo continuo". Creen que comentarios como 'menos comidas y más zapatillas' y 'menos pastillas y más cintas de correr' moralizan la pérdida de peso y aseguran que "estos discursos asocian el exceso de peso con falta de ética".

El análisis también subraya que la intervención farmacológica se entiende como una forma de "hacer trampa" y, para las autoras, el demuestra que en el debate público no hay espacio para discursos alternativos que aboguen por la aceptación del sobrepeso. Otra conclusión es que el debate de los GLP-1 gira en torno a la reducción del peso y no del manejo de la diabetes tipo 2, "para lo que fueron concebidos inicialmente"; y las autoras destacan que los hallazgos invitan a reflexionar sobre cómo los nuevos tratamientos interactúan también en los sistemas culturales y morales.