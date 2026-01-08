Antoni Mateu 08 ENE 2026 - 11:55h.

Los medicamentos de la familia GLP, comúnmente conocidos como 'familia Ozempic', vuelven a ser el centro de atención por lo que sucede tras abandonarlos

Ozempic para gatos con obesidad, el nuevo objetivo de una empresa farmacéutica de Estados Unidos

La diabetes tipo 2 era el objetivo principal de los medicamentos del estilo Ozempic. Sin embargo, en los últimos meses se popularizó su uso masivo para reducir peso. Ahora un estudio publicado en la revista académica British Medical Journal revela que quiénes dejan la pauta recuperan el estado de salud previo.

No sólo se trata de la recuperación de peso: los investigadores también han descubierto que se recuperan los niveles de presión arterial que teníamos antes de tomar Ozempic; así como también, el colesterol total y los triglicéridos.

¿Cuánto tiempo tardamos en recuperar el estado previo de salud?

Aunque Ozempic es una marca comercial --así como también conforma una familia de medicamentos en el imaginario social--, los académicos han centrado la atención en dos fármacos en concreto: semaglutida y tirzepatida.

Si estos se dejan de tomar de forma abrupta, se recupera una media de 0,8 kilos por mes. El peso que teníamos antes de las dosis se recupera en un lapso comprendido entre los 1,5 y los 1,7 años.

En un contexto 'macro', los analistas concluyen que el estado de salud previo a los medicamentos se recupera en 1,4 años. La presión arterial sistólica aumenta una media de 0,5 mmHg por mes. La presión diastólica, en 0,2 mmHg al mes.

Por su parte, colesterol y triglicéridos aumentan alrededor de los 0,05 mmol/L y 0,03 mmol/L, respectivamente. La glucosa en ayunas aumenta una media de 0,06 mmol/L, mientras que la hemoglobina glucosilada lo hace en un promedio de 0,05 mmol/L.

"Una pérdida rápida del conjunto de los beneficios"

A pesar de su uso masivo para perder peso, la regulación de los niveles de glucosa es el objetivo principal de este tipo de fármacos.

La mejora de la salud cardiovascular --asociada al control de la Diabetes tipo 2-- también es uno de los escenarios que se abren. No obstante, la puerta se cierra al cabo de poco tiempo de dejar la medicación.

Cuando se trata de hablar del "estado de salud previo", nuestro corazón es uno de los principales damnificados. Los autores del estudio --del Departamento Nuffield de Ciencias de la Salud en Atención Primaria de la Universidad de Oxford-- explican que "dejar estos medicamentos sin enfoque terapéutico puede derivar en una pérdida rápida del conjunto de beneficios" que el fármaco aporta.

"Urgen medidas de salud pública"

Además de la publicación del propio estudio también se ha dado a conocer un editorial firmado por Qi Su, quién es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. En él, enfatiza de la importancia de que "urgen medidas de salud pública para acceder a una alimentación saludable".

En España, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC) recomienda un estilo de vida activo y libre de sustancias tóxicas --como el alcohol o el tabaco-- para prevenir las complicaciones asociadas a la Diabetes Tipo 2.

Del mismo modo, abogan por una dieta equilibrada y, en el caso de la toma de medicamentos "estos se han de tomar de forma regular, se ha de acudir a las visitas y se han de llevar a cabo los análisis y pruebas pertinentes".