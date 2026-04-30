Los mejores médicos especialistas de España en 2026, según Forbes: de oncología a cardiología

Candela Hornero Madrid, 30 ABR 2026 - 13:32h.

El listado reúne a algunos de los profesionales más reconocidos del país en función de su trayectoria clínica, investigadora y docente

Borja Ibáñez, el cardiólogo que se adelanta a los infartos: "Pueden frenarse antes de que sucedan"

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Cuando surge un problema de salud complejo o un diagnóstico incierto, una de las primeras preguntas es a qué especialista acudir. Sin embargo, identificar a los profesionales más reconocidos en cada área no siempre es sencillo.

En este contexto, la revista Forbes ha publicado su listado anual con algunos de los médicos más destacados en España, una selección que agrupa a referentes de distintas especialidades.

Para su elaboración, han tenido en cuenta la opinión de periodistas especializados en el área de la salud y factores como la trayectoria profesional, la investigación, la docencia o el reconocimiento público de los profesionales.

Alergología

En la especialidad de alergología destacan a Carmen Vidal Pan del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), a Ana Pérez Montero del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y a Joaquín Sastre Domínguez del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

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Angiología y Cirugía Vascular

En la especialidad de angiología y cirugía vascular destacan a Pablo Gallo González, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Ruber Internacional en Madrid y director de su Unidad de Patología Vascular.

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Cardiología

En la especialidad de cardiología destacan a José Ángel Cabrera Rodríguez del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital Quirónsalud San José, a José María de la Torre del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Roberto Martín Reyes del Hospital Universitario La Luz y a Borja Ibáñez Cabeza del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

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También a Carlos Macaya Miguel del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, a Leticia Fernández-Friera de ATRIA Clinic y de HM Hospitales y a José Luis Zamorano Gómez del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Cirugía Cardiaca y Cardiovascular

En la especialidad de cirugía cardiaca y cardiovascular destacan a Gonzalo Aldamiz-Echevarría del Castillo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete, a Alberto Forteza Gil del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario La Luz y a Xavier Ruyra Baliarda del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.

También a Manuela Camino López del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón y a José Enrique Rodríguez Hernández del Hospital Ruber Internacional y del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Cirugía General y del Aparato Digestivo

En la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo destacan a Damián García Olmo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a Salvador Morales Conde del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y a César Canales Bedoya del Hospital Ruber Internacional.

Cirugía Maxilofacial

En la especialidad de cirugía maxilofacial destacan a Lorena Pingarrón Martín, jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

En la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora destacan a Mireia Ruíz Castilla del Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, a Pedro Cavadas Rodríguez del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y a Pedro Tomás Gómez Cía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

También a José Luis Martín del Yerro Coca del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y la Clínica DEMYA Martín del Yerro, a Jorge Planas Ribó de Clínica Planas y a Purificación Holguín Holgado del Hospital Universitario de Getafe.

Cirugía Torácica

En la especialidad de cirugía torácica destacan a Francisco Javier Moradiellos Díez del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, a Ignacio Muguruza Trueba del los hospitales Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba y a Juan José Fibla Alfara del Hospital Universitari Sagrat Cor.

Dermatología

En la especialidad de dermatología destacan a Ricardo Ruiz Rodríguez de la Clínica Dermatológica Internacional, Daniel Candelas Prieto de la Clínica Dermatológica Dr. Candelas y a Eduardo López Bran del Hospital Clínico San Carlos.

También a Pedro Jaén Olasolo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y a José Luis Ramírez del IMR.

Diagnóstico por Imagen / Radiología

En la especialidad de diagnóstico por imagen / radiología destacan a Juan Álvarez-Linera Prado del Hospital Ruber Internacional, a Fernando Ybáñez Carrillo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y a Vicente Martínez de Vega Fernández del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Endocrinología y Nutrición

En la especialidad de endocrinología y nutrición destacan a Susana Monereo Megías del Hospital Universitario Gregorio Marañón y del Hospital Ruber Internacional, a Esteban Jódar Gimeno de los hospitales Universitario Ruber Juan Bravo, Quirónsalud San José y Universitario Quirónsalud Madrid, y a Pilar García Durruti del Hospital HM Montepríncipe y HM Torrelodones.

Fertilidad y Reproducción Asistida

En la especialidad de fertilidad y reproducción asistida destacan a Ramón Aurell Ballesteros del Hospital Quirónsalud Barcelona y del Centro Médico Teknon, a Ernesto Bosch Aparicio del IVI Valencia, a Marcos Ferrando Serrano del IVI Bilbao, a Ana Isabel Salazar del IVI Madrid y a Juan Antonio García Velasco del Centro de investigación IVIRMA.

Ginecología y Obstetricia

En la especialidad de ginecología y obstetricia destacan a Adolfo López Gómez del Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sevilla, a Manuel Albi González de los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, General de Villalba y La Luz, a Julio Álvarez Bernardi del Hospital Ruber Internacional y del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y Rafael Jiménez Ruiz del Hospital Ruber Internacional.

Hematología

En la especialidad de hematología destacan a Francesc Bosch Albareda del Hospital Universitario Vall d’Hebron, a Pilar Llamas Sillero del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y a María Victoria Mateos del Hospital Universitario de Salamanca.

Inmunología

En la especialidad de inmunología destacan a Diana Alecsandru del IVI Madrid y a Silvia Sánchez Ramón del Hospital Clínico San Carlos y del Hospital Ruber Internacional.

Medicina Interna

En la especialidad de medicina interna destacan a Ángel Charte González del Servicio Médico Quirónsalud de MotoGP™ y del Hospital Universitari Dexeus, a Antonio Núñez del Hospital Universitario General de Villalba y del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y a Augusto Anguita del Centro Médico Teknon.

Neumología

En la especialidad de neumología destacan a José María Echave-Sustaeta María-Tomé de los hospitales Universitario Quirónsalud Madrid, Universitario La Luz, y Universitario Ruber Juan Bravo, a Sarah Béatrice Heili Frades del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y a Marina Blanco Aparicio del Hospital Universitario de A Coruña.

Neurocirugía

En la especialidad de neurocirugía destacan a Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y del Hospital Quirónsalud Sur, a Jorge Diamantopoulus Fernández del HM Hospitales y a Pablo Clavel Laria del Instituto Clavel, Hospital Quirónsalud Barcelona.

También a Ricardo Díez Valle del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Ruber Internacional y a Francisco Villarejo Ortega del Hospital Universitario La Luz y del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Neurología

En la especialidad de neurocirugía destacan a Rafael Arroyo González del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, a Jesús Porta-Etessam del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a José Obeso del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC y a Oriol Franch Ubía del Hospital Ruber Internacional.

Oftalmología

En la especialidad de oftalmología destacan a Amadeu Carceller Guillamet del Hospital Quirónsalud Barcelona, a Ignacio Jiménez-Alfaro Morote del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a Carlos Mateo García del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) Grupo Miranza y a Gonzalo Bernabéu del HM Eye Center Montepríncipe.

Oncología

En la especialidad de oncología destacan a Lluis Cirera Nogueras del Hospital Universitari Sagrat Cor, a Jesús García-Foncillas López del Intituto Oncológico OncoHealth y del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Enrique Grande Pulido del Hospital Ruber Internacional y del MD Anderson Cancer Center Madrid.

También a Lucía G. Cortijo del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Antonio Cubillo Gracián del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, Hospital Universitario HM Sanchinarro y a Luis Madero López del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Oncología Radioterápica

En la especialidad de oncología radioterápica destacan a Stephanie Bolle del Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz, a Elia del Cerro Peñalver del Hospital Universitario La Luz y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y a Aurora Rodríguez Pérez del Hospital Ruber Internacional.

También a Virginia Ruíz Martín del Hospital Universitario de Burgos y a Francisco Javier Luna Tirado del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Otorrinolaringología

En la especialidad de otorrinolaringología destacan a José Miguel Villacampa Aubá del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y a Carlos Ruiz Escudero del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario La Luz y del Hospital Quirónsalud San José.

Pediatría

En la especialidad de pediatría destacan a María José Lirola Cruz del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, a Fernando Cabañas González de los hospitales Universitario Quirónsalud Madrid, Quirónsalud San José y La Paz y a Héctor Boix Alonso del Hospital Universitari Dexeus.

Traumatología y Cirugía Ortopédica

En la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica destacan a Emilio Calvo Crespo de los hospitales Universitario Fundación Jiménez, Universitario Infanta Elena, Universitario General de Villalba y Universitario Rey Juan Carlos, a Ferrán Pellisé Urquiza del Hospital Quirónsalud Barcelona, del Hospital Universitari Vall d’Hebron y de la Columna Dr. Pellisé y a Luis Álvarez-Galovich del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

También a Ramón Cugat Bertomeu del Hospital Quirónsalud Barcelona, a Inmaculada Gómez Arrayás del Hospital Ruber Internacional y a Mikel Sánchez del Hospital MIKS.

Urología

En la especialidad de urología destacan a Miguel Sánchez Encinas del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y del Hospital Ruber Internacional, a Carlos Balmori Boticario del IVI Madrid y del Hospital Ruber Internacional, a Carmen González Enguita del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, a Ramiro Cabello Benavente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y a Antonio Alcaraz Asensio del Centro Médico Teknon.