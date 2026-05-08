Resumen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Zoe Armenteros 08 MAY 2026 - 08:27h.

La OMS alerta ante los "posibles" nuevos casos de hantavirus y pide adoptar las medidas necesarias para evitar más contagios

Aviones de EEUU, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del Hondius

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Reino Unido ha informado de un nuevo caso sospechoso de hantavirus de un ciudadano británico, que está en la isla atlántica de Tristan da Cunha, donde el barco, donde han muerto tres personas, hizo escala a finales de abril.

El Ministerio de Salud de Chile, por su parte, ha aislado de forma preventiva a dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, afectada por un brote de hantavirus por el que han muerto tres personas. "No tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas. Todas las precauciones son necesarias, tras la alerta lanzada este jueves por la OMS ante los "posibles" nuevos casos. de hantavirus, y que debería seguir siendo "limitado" si se adoptan las medidas de salud pública necesarias.

La agencia nacional de salud pública de EE UU clasifica el brote de hantavirus con el nivel más bajo de emergencia en línea con los criterios médicos internacionales.

En España, se ultimas los preparativos para que el crucero MV Hondius llegue este domingo al puerto de Granadilla de Abona. Fondeará en el puerto y no atracará, desde donde se evacuarán a los pasajeros en lanchas directamente al aeropuerto de Tenerife Sur.