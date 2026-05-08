La OMS alerta ante los "posibles" nuevos casos de hantavirus y pide adoptar las medidas necesarias para evitar más contagios
Aviones de EEUU, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del Hondius
Reino Unido ha informado de un nuevo caso sospechoso de hantavirus de un ciudadano británico, que está en la isla atlántica de Tristan da Cunha, donde el barco, donde han muerto tres personas, hizo escala a finales de abril.
El Ministerio de Salud de Chile, por su parte, ha aislado de forma preventiva a dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, afectada por un brote de hantavirus por el que han muerto tres personas. "No tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas. Todas las precauciones son necesarias, tras la alerta lanzada este jueves por la OMS ante los "posibles" nuevos casos. de hantavirus, y que debería seguir siendo "limitado" si se adoptan las medidas de salud pública necesarias.
La agencia nacional de salud pública de EE UU clasifica el brote de hantavirus con el nivel más bajo de emergencia en línea con los criterios médicos internacionales.
En España, se ultimas los preparativos para que el crucero MV Hondius llegue este domingo al puerto de Granadilla de Abona. Fondeará en el puerto y no atracará, desde donde se evacuarán a los pasajeros en lanchas directamente al aeropuerto de Tenerife Sur.
Resumen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
- La OMS eleva a 5 los contagios por hantavirus en el crucero MV Hondius y alerta de más por la larga incubación del virus
- Ninguno de los pasajeros del barco desembarcarán en Canarias
- Ninguno de los ocupantes del barco que se dirige a Canarias presenta síntomas desde el 28 de abril
- Los 14 españoles se encuentran bien y serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid
- Se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque con un protocolo específico de estos casos.
Intensos preparativos en Tenerfie ante la llegada del crucero con hantavirus
Avanza este viernes el dispositivo organizado ante la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, en el que se ha declarado un brote de hantavirus. A falta de 48 horas para que el sistema sanitario y organizativo de España afronte un nuevo reto para coordinar todos los pasos.
- Nadie abandonará el barco hasta que no haya llegado su transporte al cercano aeropuerto de Tenerife Sur
- Se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque, pero con otro protocolo específico para estos casos.
- EEUU y Reino Unido enviarán aviones para trasladar a sus ciudadanos afectados
- Países Bajos asumirá las necesidades de la tripulación y la desinfección del buque
Un blindaje sanitario controlará la fase más delicada del traslado de pasajeros del crucero afectado por hantavirus en Tenerife
Un blindaje sanitario controlará la fase más delicada del traslado de pasajeros del crucero afectado por hantavirus en Tenerife
Cuenta atrás para que el crucero afectado por un brote de hantavirusllegue a Canarias.Según las últimas previsiones,llegará a Tenerife el domingo. El protocolo ante la llegada de la embarcación será estricto. Según se ha podido conocer, el crucero no tocará tierra y fondeará cerca del puerto. Será otra embarcación la que recoja a las personas a bordo para trasladarlas al aeropuerto. Justo antes de zarpar de Cabo Verde, al crucero se subieron un médico y un ayudante con material sanitario para detectar cualquier nuevo posible contagio durante el trayecto a Tenerife.Ir a la noticia
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU clasifican el brote de hantavirus como emergencia de nivel 3
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos clasifican el brote de hantavirus como respuesta de emergencia de nivel 3
LosCentros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han decidido catalogar como respuesta de emergencia nivel 3 el brote de hantavirus desatado en el crucero ‘MV Hondius’, por el que ya han muerto tres personas.Ir a la noticia
Chile aisla a dos personas que subieron a bordo del crucero MV Hondius
El Ministerio de Salud de Chile ha instruido el aislamiento "preventivo" de dos ciudadanos chilenos que subieron a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', el cual partió del puerto argentino de Ushuaia en dirección a Cabo Verde y destino final Canarias. Ninguno de ellos ha mostrado hasta el momento síntomas de esta infección respiratoria.
"Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus", ha precisado la cartera en un comunicado en el cual ha informado que ambas personas subieron a la embarcación "en medio de su trayecto".