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Sanidad confirma el resultado negativo en hantavirus de la mujer ingresada en Alicante

Sanidad confirma el resultado negativo en hantavirus de la mujer ingresada en Alicante
Sanidad confirma que la mujer ingresada en Alicante ha dado negativo en hantavirus. Europa Press
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El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado que la PCR realizada a la ciudadana ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

La mujer, de 32 años, fue ingresada este viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.

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¿Y ahora qué pasará con la mujer ingresada?

Conforme al protocolo, si la segunda PCR vuelve a dar negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Si, por el contrario, el resultado fuera positivo, sería trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.

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La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana está haciendo seguimiento de la evolución de esta mujer, residente en Alicante, que viajó en el mismo avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología la pasajera que falleció posteriormente tras abandonar el crucero 'MV Hondius'.

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