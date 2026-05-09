Sanidad ha ofrecido a los pasajeros atención telefónica permanente, disponible las 24 horas

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El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de los pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus un dispositivo de atención psicológica continuada, que incluye un servicio de atención telefónica 24 horas y acompañamiento por parte de un psiquiatra desde que desembarquen hasta su llegada a Madrid.

Esta mañana, a las 11:30 horas, la comisionada de Salud Mental del Ministerio, Belén González, ha llamado a las personas a bordo del MV Hondius para valorar la situación general en la que se encuentran y ofrecerles atención telefónica permanente, disponible las 24 horas, ante cualquier situación de crisis o malestar psicológico que pudieran sentir, han informado a EFE fuentes de Sanidad.

El operativo incluye el acompañamiento de un psiquiatra

Igualmente, el operativo incluye el acompañamiento de un psiquiatra integrante del Comisionado, con experiencia específica en intervención en emergencias y crisis en salud mental, que recibirá a los pasajeros en Canarias junto al resto de equipos desplegados en tierra.

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Diseñado por el Comisionado en coordinación con el hospital Gómez Ulla de Madrid, el dispositivo contempla un acompañamiento directo y continuado tanto durante su llegada a las islas como en su traslado posterior a la capital y su ingreso en el hospital, donde tendrán que guardar cuarentena.

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En este tipo de situaciones, la evidencia científica constata que dos de los factores más determinantes para reducir el impacto psicológico son, por un lado, el acceso a información directa, clara y continuada, algo que las autoridades les están facilitando adecuadamente y, por otro, la garantía de acceso inmediato a recursos de apoyo y atención especializada en caso de ser necesarios.

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"Les vamos a asegurar no solamente su integridad física, sino también su salud emocional", avanzaba esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha precisado que, aunque los 14 pasajeros españoles están bien, "están sufriendo un proceso de estrés" y de ahí la necesidad de garantizarles una asistencia psicológica.

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Una asistencia que el Ministerio ha plasmado también en el protocolo de manejo de los españoles aprobado ayer por la Comisión de Salud Pública, en el que se insta a fomentar "el bienestar emocional de los contactos, garantizando la comunicación por vía telemática con sus personas allegadas"