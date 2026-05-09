Tedros Adhanom ha recalcado que no se trata de otro covid y que el riesgo actual para la salud pública es bajo

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El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha dirigido a los españoles para tranquilizarlos por la llegada del barco afectado por el brote de hantavirus. "Mi nombre es Tedros y quiero hablarles directamente, no a través de comunicados de prensa ni informes técnicos, sino de ser humano a ser humano, porque se lo merecen", empieza diciendo en el mensaje.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha recalcado que no se trata de "otro covid" y que "el riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo". "No hay pasajeros con síntomas a bordo", ha destacado.

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"Es un plan cuidadoso y detallado", según el dirigente

El dirigente nacido en Etiopía ha defendido la actuación de las autoridades españolas: "Es un plan cuidadoso y detallado. Estarán lejos de zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado. No tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco". "Sé que cuando oyen la palabra «brote» y ven un barco navegar hacia sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha superado del todo. El dolor de 2020 sigue presente, y no lo ignoro ni por un instante", ha reconocido.

Cuando los pasajeros pisen tierra, serán dirigidos al aeropuerto desde donde cada uno será trasladado a su lugar de origen. Los de nacionalidad española viajarán a Madrid, al Hospital Gómez Ulla, donde deberán guardar cuarentena. Según Tedros, la decisión de que España acogiese al barco responde a una solicitud formal de la OMS y no fue arbitraria.

El director general ha asegurado que se hizo "en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional", que obliga a identificar el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes permanecen a bordo. "Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró", ha señalado.

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"Los virus no entienden de política ni respetan fronteras", incide Tedros

Así, ha agradecido personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión de España de recibir al buque, que define como "un acto de solidaridad y de deber moral". Y ha recordado que casi 150 personas de 23 países llevan semanas en el mar "algunas de luto, todas asustadas y todas deseando regresar a casa".

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El máximo responsable de la OMS ha afirmado que la isla fue elegida por su capacidad médica, su infraestructura y su "humanidad". Tedros ha afirmado que viajará hasta Tenerife para observar la operación de primera mano y acompañar a los trabajadores sanitarios. "Su humanidad merece ser presenciada, no solo reconocida desde la distancia", ha añadido.

El mensaje concluyó con un agradecimiento al pueblo de Tenerife, al capitán del barco, Jan Dobrogowski, a la tripulación y a la empresa que opera el buque: "Los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad".