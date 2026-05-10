La ministra de Sanidad ha decidido obviar el "ruido" político generado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los test epidemiológicos practicados por el personal de Sanidad Exterior a los pasajeros del crucero Hondius confirman que están asintomáticos.

No obstante, la ministra ha señalado en rueda de prensa que los catorce pasajeros españoles, cuando lleguen al hospital Gómez Ulla en Madrid, serán sometidos a diferentes pruebas PCR y se les repetirán en siete días.

Según evolucionen los casos hay varios protocolos

"En función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o negativo, ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas", ha añadido la ministra.

Ha comentado que ha podido hablar con una de las pasajeras, que hace de portavoz del grupo, y le ha expresado que tienen muchísimas ganas de llegar y que están muy agradecidos.

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García elude el "ruido" político de Clavijo aunque lamenta la "dificultades" para activar el operativo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido obviar este domingo el "ruido" político generado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al no autorizar el fondeo del 'MV Hondius' en La Laguna, y se va a enfocar en el desarrollo del operativo de evacuación y la preservación de la salud pública.

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"Las polémicas están alejadas de los buenos criterios de la preservación de la salud pública. Cualquier desinformación, cualquier polémica, cualquier alarmismo es contrario a las medidas básicas de salud pública", ha destacado en una rueda de prensa celebrada en el puerto de Granadilla tras confirmarse la evacuación de los pasajeros españoles vía aérea a través del aeropuerto Tenerife Sur.

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Ha admitido que el operativo, coordinado con 23 países y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha tenido "muchas dificultades" por parte del presidente de Canarias pero aún así se desarrolla con "éxito" y "está todo funcionando bien".