A las 10:40 horas de la mañana se inició el primer traslado de los pasajeros en medio de un operativo sin precedentes

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: embarcan en el avión los primeros pasajeros españoles evacuados

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El MV Hondius, escoltado por patrulleras de la Guardia Civil y un buque de Salvamento Marítimo, se aproximó a la costa sur de Tenerife pasadas las 06:15 horas de la mañana. Una hora después, fue remolcado hasta el interior del puerto de Granadilla. Un operativo sin precedentes que tenía el objetivo de facilitar el desembarco escalonado de los 147 pasajeros antes del traslado por fases.

Primero llegaron los sanitarios para realizar el chequeo preliminar que formaba parte de un dispositivo medido hasta el más mínimo detalle por el brote de hantavirus. Aunque, a medianoche, hubo un sobresalto de la prohibición de fondeo del presidente canario, Fernando Clavijo: "Yo he hablado con el presidente de la autoridad portuaria y le he dado las instrucciones de que no se autorice el fondeo del buque hasta que no tengamos la certeza de que todos los pasajeros salen el domingo".

El traslado de los pasajeros comenzó a las 10:40 horas de la mañana

Una crisis competencial que no era real porque Marina Mercante impuso la entrada del buque en el puerto, que es de titularidad estatal. En el texto también abre la puerta a que pueda atracar y no solo fondear. "Todo el pasaje sigue asintomático. El primer pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles. El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último, que es el vuelo de Australia", explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

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A las 10:40 horas de la mañana se inició el primer traslado de los pasajeros, pero no se realizó en las embarcaciones neumáticas previstas. El primer grupo con españoles se desplazó hasta la dársena, donde les aguardaban los autobuses de la UME para recorrer los 14 kilómetros hasta la pista del aeropuerto del sur de Tenerife, con una escolta.

Los pasajeros no pasaron por la terminal sino que fueron directos a la escalerilla y a un vuelo con destino Madrid, al Hospital Gómez Ulla. Ahora, se encuentran en la última escala: estarán en aislamiento y harán una nueva cuarentena por seguridad.