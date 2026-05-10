El videojuego que detecta el deterioro cognitivo y ayuda a prevenir el Alzheimer

'The Mind Guardian' permite a cualquier persona determinar el estado de su salud cerebral

Casi la mitad de los casos de demencia y alzhéimer podrían prevenirse, según un estudio

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El deterioro cognitivo se ha consolidado como uno de los grandes retos de la madurez, especialmente por su relación con enfermedades como el alzhéimer. Detectarlo a tiempo sigue siendo una de las claves menos aprovechadas, en parte porque los primeros síntomas —pequeños olvidos, despistes cotidianos— suelen normalizarse o pasarse por alto.

Sin embargo, la evidencia científica insiste en que cuanto antes se identifican esas señales, mayor es la capacidad de actuar. En este contexto, la tecnología empieza a desempeñar un papel inesperado pero cada vez más relevante. Y ahí es donde entra en juego 'The Mind Guardian', un videojuego diseñado específicamente para personas mayores de 55 años que acaba de cumplir su primer año con el objetivo de ayudar a detectar posibles señales tempranas de deterioro cognitivo mientras se juega.

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Jugar para detectar a tiempo

A través de distintos minijuegos que evalúan memoria, atención y capacidad de reacción, y apoyándose en la inteligencia artificial, la aplicación analiza el rendimiento del usuario para identificar signos tempranos de deterioro cognitivo.

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Por supuesto, no sustituye al diagnóstico médico, pero sí actúa como herramienta de cribado. Es decir, puede alertar de un posible riesgo y animar a consultar con un especialista antes de que los síntomas sean evidentes.

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En su primer año de vida, la aplicación, diseñada por Samsung en colaboración con la Universidad de Vigo, ha superado los 5.000 test realizados. Aproximadamente un 5% de ellos ha mostrado indicios de posible deterioro cognitivo, lo que refuerza su utilidad como sistema de detección precoz.

La mayoría de los usuarios se encuentra entre los 55 y los 69 años, una franja clave en la que intervenir puede marcar una diferencia significativa. Además, los datos publicados apuntan a niveles de precisión cercanos al 97%, respaldados por investigación científica y entidades especializadas en neurología.

Más allá de los resultados, el mensaje central es la previsión. La Sociedad Española de Neurología, que avala esta herramienta, indica que el 90% de los ictus y hasta el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse o retrasarse.

Tecnología para quien no es tecnológico

Uno de los grandes aciertos de The Mind Guardian es su accesibilidad. No requiere experiencia previa con videojuegos ni conocimientos técnicos. Está diseñado para ser utilizado de forma autónoma, desde casa y con una interfaz sencilla. En lugar de pruebas clínicas complejas, plantea retos interactivos que permiten evaluar distintos tipos de memoria de forma natural, casi sin que el usuario sienta que está siendo examinado.

El videojuego no solo detecta, también invita a actuar. Dormir mejor, mantenerse activo físicamente, estimular la mente o cuidar las relaciones sociales son factores que influyen directamente en la salud cerebral. Identificar un posible riesgo no es el final del camino, sino el inicio de decisiones que pueden cambiar la evolución futura.

La conclusión es que la memoria también se entrena, se observa y se cuida. Y a veces hacerlo puede empezar con algo tan sencillo, y tan accesible, como jugar.